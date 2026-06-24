The One Piece: Erster Trailer zeigt die Strohhüte und ihr Schiff im neuen Look

Auf One Piece-Fans wartet noch mal eine ganz neue Serie.

Neben der Live Action-Adaption auf Netflix gibt es die Abenteuer der Strohhüte in Zukunft noch mal in einem weiteren ganz neuem Look. Im Serien Remake The One Piece stechen Ruffy und Co. erneut in See. Ein erster Teaser Trailer gibt uns jetzt einen Eindruck davon, was uns da erwartet. Premiere hatte das neue Material übrigens beim Annecy Animation Festival.

Am besten verschafft ihr euch selbst einen Eindruck:

1:05 The One Piece: Erster Teaser-Trailer zum neuen Remake

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Mehr zum neuen One Piece Anime von Wit Studio

Verantwortlich für die Neuinterpretation des Kult-Materials ist Studio Wit, bekannt unter anderem für die Arbeit an Attack on Titan. Der Release-Monat wurde auch schon verraten. Im Februar 2027 geht's los mit der East Blue-Saga. Die sieben Folgen der ersten Saison sollen mehr als 50 Manga-Kapitel adaptieren.

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Das bedeutet, dass wir dann innerhalb der Staffel wohl im Baratie-Arc landen. Die originale Anime-Serie hat sich wesentlich mehr Episoden Zeit gelassen, um gemächlicher zu diesem Punkt in der Story zu schippern. Generell hat sich die neue Adaption vorgenommen, etwas mehr auf die Tube zu drücken, was viele Fans freuen dürfte. Natürlich hat The One Piece jetzt aber auch den Vorteil, auf massenweise Ausgangsmaterial zurückgreifen zu können.

Hier könnt ihr die Serie schauen: Da The One Piece von Netflix in Auftrag gegeben wurde, war bereits relativ klar, dass sie exklusiv dort landen wird. Das wurde inzwischen bestätigen.