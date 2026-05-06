The One Piece Remake hat endlich ein Release-Datum und so viele Episoden könnt ihr in der ersten Staffel erwarten

Studio Wit enthüllt neue Informationen zum Remake des One Piece-Animes auf Netflix und bis zum Release müssen sich Fans noch ein wenig gedulden.

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Myki Trieu
06.05.2026 | 12:31 Uhr

Yuhuu! Endlich gibt es einen Release-Termin für das Remake der One Piece-Anime-Serie. (© Eiichiro Oda, Shueisha Wit Studio) Yuhuu! Endlich gibt es einen Release-Termin für das Remake der One Piece-Anime-Serie. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Wit Studio)

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2023 überraschte das Attack on Titan-Animationsstudio Wit mit der Ankündigung eines One Piece-Remakes. Der aktuell 1160 Episoden lange Anime wird dabei neu aufgerollt und bekommt einen neuen Look spendiert. 

Drei Jahre nach der großen Ankündigung gibt Wit Studio nun endlich den Release-Zeitraum für “The One Piece” bekannt, aber bis dahin dauert es noch ein klein wenig.

Release von “The One Piece” nach drei Jahren enthüllt

Seit der Ankündigung haben Fans nur wenige Informationen zum Remake-Projekt der beliebten Shonen-Serie bekommen. Abseits von einigen Skizzen auf dem letzten Jump Festa oder One Piece-Day herrschte komplette Funkstille.

Hier könnt ihr den damaligen Ankündigungstrailer zum Remake sehen:

Video starten 20:57 The One Piece: Netflix veröffentlicht 20 Minuten Behind the Scenes-Material zum Anime-Remake

Am 06. Mai 2026 gab es jedoch endlich ein Lebenszeichen und noch dazu ziemlich gute Neuigkeiten: das grobe Release-Datum wurde bekannt gegeben. The One Piece soll im Februar 2027, also in knapp neun Monaten, erscheinen.

Die offizielle Ankündigung findet ihr hier:

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Mehrere Folgen auf einen Schlag zu sehen

Zusätzlich enthüllt der offizielle X-Account von The One Piece in der Ankündigung auch die Episodenzahl zum Release. Dann wird es auf einen Schlag gleich sieben Folgen geben, die jeweils bis zu 46 Minuten lang sind.

Allerdings: The One Piece soll wohl nicht den kompletten Anime neu adaptieren. Mehr Infos dazu und mit welchen Arcs wir rechnen können, findet ihr auf der nächsten Seite.

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