The One Piece: Ruffy wird im Remake wieder von derselben Person gesprochen, obwohl sie zuerst nicht wollte

The One Piece startet noch einmal bei Null und erzählt die Story des Mangas als eigenständige Anime-Serie.

One Piece-Fans können sich aktuell wirklich nicht darüber beklagen, dass sie zu wenig Content geliefert bekämen. Während Netflix weiter an der Live Action-Adaption arbeitet und sowohl der Manga als auch die ursprüngliche Anime-Serie weiterlaufen, geht demnächst auch ein Anime-Remake an den Start.

The One Piece Remake: Ruffy-Sprecherin wollte zunächst nicht noch einmal

In genau diesem Remake (das einfach nur The One Piece heißt) übernimmt offenbar genau dieselbe Sprecherin die Rolle des Monkey D. Ruffy, die ihn auch schon in der ersten Anime-Serie gesprochen hat. Zunächst wollte sie das aber gar nicht. Zumindest hat sie das in einem Interview verraten, das mittlerweile wieder offline genommen worden ist.

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Es sieht also ganz danach aus, als hätte Tanaka Mayumi auf der Jump Festa-One Piece-Stage ein bisschen zu früh aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber das Internet vergisst bekanntermaßen nicht, daher wurden ihre Aussagen auch schon vor vier Monaten unter anderem auf Reddit diskutiert.

Einerseits hat die Sprecherin in ihrem Statement verraten, dass sie zu diesem Zeitpunkt gerade am Remake The One Piece gearbeitet hat. Andererseits erklärte sie auch, dass sie das zuerst nicht wollte. Sie habe sich dann aber doch sehr darüber gefreut, noch einmal in die Rolle schlüpfen zu können.

Sie wollte zunächst aber eigentlich jüngeren Menschen die Chance bieten, in ihre Fußstapfen zu treten, weil sie sich Sorgen darum gemacht hatte, ob sie noch genug Energie dafür hat:

"Tatsächlich wollte ich, als ich gehört habe, dass sie noch einmal von vorne anfangen, dass sie jemanden jungen nehmen, weil ich dachte, ich habe nicht mehr genug Energie. Aber ich bin froh, es machen zu können, weil es wirklich interessant ist. Insbesondere, weil es so schnell voranschreitet!"

Das entsprechende Video ist leider aktuell nicht mehr verfügbar, aber die Sprecherin soll im Anschluss noch darüber gesprochen haben, dass die Toei-Animeserie zum Manga aufgeholt hat und dann gestreckt werden musste.

Außerdem habe das Video den Eindruck erweckt, als hätten sich die anderen Cast-Mitglieder während der Aussagen von Tanaka Mayumi gefragt, ob sie das eigentlich schon verraten durfte – was nicht der Fall gewesen zu sein scheint.

Wann geht es endlich los mit dem Remake The One Piece?

Es dauert jetzt nicht mehr allzu lange und endlich wurde das offizielle Release-Datum verraten. Ein bisschen müsst ihr euch aber schon noch gedulden, und zwar bis Februar 2027. Es geht also in knapp neun Monaten los. Bis dahin gibt es ja aber zum Glück noch genug andere One Piece-Inhalte, mit denen wir uns die Wartezeit versüßen können.

Wie findet ihr es, dass die Original-Sprecherin von Monkey D. Ruffy auch im Remake dabei ist?