The One Piece: Erste Bilder zeigen, dass das Remake sich in einem wichtigen Punkt vom ersten Anime unterscheiden könnte

Diese Szene mit Zorro und Buggy unterscheidet sich etwas vom Manga, ansonsten hält sich das Remake wohl nah an der Vorlage. (Bild: © WIT Studio)

Der aktuelle Anime zu One Piece läuft zwar noch, trotzdem ist bereits ein Remake mit dem Titel "The One Piece" in Arbeit. Bislang hatte es dazu nur einen kurzen Teaser gegeben, pünktlich zum One Piece-Day hat Netflix aber weitere Details verraten und erste Konzeptzeichnungen gezeigt.

Fans konnten es sich da natürlich nicht nehmen lassen, die gezeigten Szenen einmal mit der Manga-Vorlage und dem originalen Anime zu vergleichen. Dabei lassen sich eine Menge Gemeinsamkeiten, aber auch ein paar subtile Unterschiede entdecken. Unter anderem könnte es ziemlich blutig werden.

So sehen erste Bilder vom One Piece-Remake im Vergleich zum Manga aus

One Piece-Fan und X-User musashi hat sich die ersten Konzeptbilder zum Anime-Remake genommen und sie mit ihren entsprechenden Szenen aus dem Manga gegenübergestellt:

Dabei fällt auf, dass viele der Bilder von der Komposition her nahezu identisch mit den Panels aus dem Manga sind, nur die Szene, in der Zorro Buggy angreift, wird aus einer anderen Perspektive gezeigt, um den Schwertkämpfer in den Fokus zu rücken.

Ein paar Unterschiede sind aber besonders beim Stil erkennbar, wie etwa an den Gesichtern von Zorro und Sanji zu sehen ist: Sie ähneln nämlich sehr viel mehr Odas aktuellem Stil im Manga als denen der ersten Kapitel von One Piece.

Das macht natürlich auch Sinn, sollte das Remake Erfolg haben und über mehrere Staffeln laufen, sollte der Stil natürlich im besten Falle dabei einheitlich bleiben.

Die Konzeptbilder und mehr könnt ihr euch auch hier im Behind the Scenes-Video anschauen:

20:57 The One Piece: Netflix veröffentlicht 20 Minuten Behind the Scenes-Material zum Anime-Remake

Fans hoffen auf originalgetreuere Umsetzung: Ebenfalls interessant ist, dass die Konzeptbilder nicht vor der Darstellung von Gewalt zurückschrecken, wie der blutüberströmte Fullbody zeigt. Viele Fans hoffen deshalb in den Kommentaren und auf Reddit, dass die Serie diesmal die Gewalt aus dem Manga originalgetreu darstellt, statt sie wie bei der Toei-Serie abzuschwächen.

Als Beispiel wird hier besonders gerne die Szene mit Zeff genannt, der sich im Manga in einem Rückblick in der Baratie-Arc das Bein amputieren und es verspeisen musste, um zu überleben. Im Anime verliert er es dagegen lediglich, als er Sanji rettet.

Nicht zwingend der finale Look: Aber Achtung, auch wenn die Konzept-Artworks einen Einblick dazu geben, wie der aktuelle Stand der Produktion ist, müssen sie nicht stellvertretend für den finalen Look des Animes stehen. Der könnte durchaus noch durch einige Iterationen gehen.

Immerhin stehen die Chancen aber besser, dass der neue Anime blutiger werden könnte – nicht zuletzt, da er nicht im öffentlichen Fernsehen gezeigt wird, sondern stattdessen auf Netflix laufen wird.

Was sagt ihr zu den Bildern des Remakes? Gefällt euch der Stil und wünscht ihr euch auch, dass der Anime so blutig wie der Manga wird?