The Outer Worlds 2 zeigt erstes Gameplay zum neuen RPG der Fallout: New Vegas-Macher!

Neue Infos zu The Outer Worlds 2!

The Outer Worlds 2 hat bei den Game Awards 2024 einen ersten Gameplay-Trailer spendiert bekommen. Den ersten Eindrücken zufolge bleibt sich die SciFi-Reihe treu! Außerdem gibt es jetzt auch einen Release-Zeitraum.

Allzu lange müssen wir nicht mehr warten: 2025 soll die Fortsetzung an den Start gehen. Falls ihr nach der Microsoft-Übernahme von Obsidian um einen PlayStation-Release gebangt habt, könnt ihr aufatmen. The Outer Worlds 2 soll für PS5, Xbox Series und PC erscheinen.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen und euch selbst einen Eindruck machen:

2:03 The Outer Worlds 2: Erster Gameplay-Trailer zeigt die neue Kolonie der Scifi-Fortsetzung

Autoplay

Was ist neu in The Outer Worlds 2?

Im zweiten Teil verlassen wir die Halcyon-Kolonie des Vorgängers und bereisen eine neue Kolonie irgendwo in den Weiten des Weltalls. Dementsprechend erwarten uns auch neue Charaktere, eine neue Crew und bessere Grafik.

Letzteres ändert aber nichts daran, dass sich die Reihe beim optischen Stil treu bleibt. Sowohl die Figuren als auch die Umgebungen wirken sofort vertraut und versprühen den Charme des ersten Teils. Allerdings sehen vor allem die Landschaftsaufnahmen des Trailers bereits deutlich schicker aus.

Was den Umfang angeht, verspricht der Trailer ein ungefähr doppelt so großes Spiel. Zur Erinnerung, den ersten Teil habt ihr in etwa 30 Stunden komplett erkundet. Mit der Fortsetzung könnt ihr also entsprechend mehr Zeit einplanen.

Ob sich diese Inhalte auf mehr Planeten verteilen oder es bei wenigen und dafür größeren Umgebungen bleibt, müssen wir abwarten. Der allgemeine Stil mit der von hyper-kapitalistischen Konzernen kontrollierten Welt, die jede Entscheidung dem maximalen Profit unterordnen, scheint auch wieder mit dabei zu sein. The Outer Worlds 2 soll 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Was denkt ihr: Wie ist euer Eindruck zum ersten Gameplay von The Outer Worlds 2 und freut ihr euch auf die Fortsetzung?