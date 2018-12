The Outer Worlds - Keine Mikrotransaktionen, über DLC wird noch nicht nachgedacht

Keine Mikrotransaktionen in The Outer Worlds: Obsidian Entertainments Game Director Tim Cain hat bestätigt, dass das neue Singleplayer-Rollenspiel im Stil von Fallout: New Vegas ohne jede Art von Ingame-Monetarisierung auskommt.

Keine Mikrotransaktionen, kein DLC?

"Es gibt keine Mikrotransaktionen im Spiel", sagte Fallout-Miterfinder Cain im GameStar-Interview. "Du kaufst es einmal und kannst es dann für immer genießen."

Mit einer ähnlichen Strategie (publik gemacht mit einer versteckten Nachricht im Ankündigungstrailer) sicherte sich zuletzt schon CD Projekt Red mit Cyberpunk 2077 das Wohlwollen der Fans.

Cains klare Ansage zum gerade auf den Video Game Awards 2018 gezeigten The Outer Worlds dürfte ähnlich positiv aufgenommen werden - erst recht im Hinblick auf das bei vielen Spielern gefloppte Fallout 76 und dessen Ingame-Shop.

Im Interview mit GameStar sprach Tim Cain, der die Entwicklung von The Outer Worlds zusammen mit seinem Kollegen Leonard Boyarsky betreut, auch über mögliche DLCs für The Outer Worlds wie beim Season Pass von Obsidians Pillars of Eternity 2: Deadfire:

"Das ist nicht auf meinem Radar. Ich habe noch nicht einmal daran gedacht, so etwas ins Spiel zu packen."

Zusätzliche Inhalte trotzdem nicht ausgeschlossen

Freilich lässt Cain damit ein Hintertürchen auf für zusätzliche Inhalte, für die Spieler zur Kasse gebeten werden könnten. Denn nur weil er jetzt, Monate vor dem 2019-Release von The Outer Worlds, noch keine Download-Inhalte auf dem Radar hat, bedeutet das noch lange nicht, dass sie nicht doch noch irgendwann angekündigt werden. Ausschließen wie die Mikrotransaktionen wollte er sie jedenfalls nicht.

GameStar sprach kürzlich mit Tim Cain über das neue RPG-Projekt von ehemaligen Entwicklern der Spiele sowie mit Cains Co-Director Leonard Boyarsky. Die Interviews sind Teil der großen, exklusiven GameStar Plus-Titelstory zu The Outer Worlds mit langem Gameplay-Video und mehr:

