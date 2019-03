Mit The Outer Worlds will Obsidian Entertainment in die Fußstapfen der hauseigenen RPG-Erfolge treten. Vieles am neuen Projekt erinnert daher nicht nur zufällig an das beliebte Fallout: New Vegas. Das trifft auch auf den höchsten Schwierigkeitsgrad zu.

Dieser trägt den Titel "Supernova" und macht euch das Leben unter anderem mit Survival-Elementen schwer. Das verraten die Entwickler Tim Cain und Leonard Boyarsky im Interview mit GameInformer, in dem sie auf Fragen aus der Community reagieren.

Essen, trinken und schlafen

Wenn ihr euch also für Supernova entscheidet, dann muss euer Protagonist essen, trinken und schlafen. Im Charaktermenü gibt es dafür entsprechende Balken, die den derzeitigen Status anzeigen.

Solltet ihr ein oder mehrere der zusätzlichen Bedürfnisse vernachlässigen, wirkt sich dies in Form von Nachteilen auf eure Figur aus. Welche das genau sind, behalten die beiden vorerst für sich.

Eine Besonderheit betrifft zudem das Schlafen. Es wird einen Tag-Nacht-Wechsel auf den fremden Planeten geben, allerdings haben diese laut den Entwicklern keinen großen Einfluss auf das Verhalten der NPCs. Es scheint spielerisch also nicht weiter relevant zu sein, wann ihr euren Charakter für ein paar Stunden ausruhen lasst.

Kein Crafting. "Survival" muss an dieser Stelle allerdings ohne Crafting auskommen. Anders als in Subnautica und Co. werdet ihr also keine Rohstoffe sammeln, um euch beispielsweise eine Unterkunft zu bauen.

Ein bisschen basteln dürft ihr aber dennoch, denn Waffen und Rüstungen können mit verschiedenen Teilen verbessert werden, die ihr in der Spielwelt verstreut finden könnt.

Anders als in Fallout: New Vegas werdet ihr von besiegten Gegnern nicht alles aufsammeln können, was sie ursprünglich bei sich trugen. Das, was sie fallen lassen, könnt ihr jedoch beinahe unbegrenzt in euer Inventar packen.

Es gibt nämlich trotzdem eine Gewichtsgrenze. Wenn ihr diese überschreitet, könnt ihr weder rennen noch die Schnellreise benutzen.

Was ist mit euch? Freut ihr euch auf The Outer Worlds?