The Outer Worlds für Nintendo Switch erscheint im März

Dass das Rollenspiel The Outer Worlds auch für Nintendos Switch erscheinen soll, war schon länger bekannt. Nun gibt es endlich ein konkretes Release-Datum. Am 6. März 2020 ist es soweit. Für PS4, Xbox One und PC ist der Titel bereits seit Ende 2019 erhältlich.

Ende Oktober 2019 hatte Publisher Private Division in Aussicht gestellt, dass die Umsetzung unter Umständen schon zum Ende des aktuellen Geschäftsjahres erscheinen könnte, also im März 2020. Und das wird nun so kommen, offensichtlich gab es also keine größeren Komplikationen beim Port auf die Nintendo Switch.

Das ist The Outer Worlds

Das Obsidian-Rollenspiel nutzt die Unreal Engine 4 und hat eine Ego-Perspektive; es knüpft damit nahtlos an Obsidians Hit Fallout: New Vegas an. Auch Elemente wie Multiple-Choice-Dialoge, schwarzer Humor und Entscheidungen sowie Fraktionen erinnern an frühere Obsidian-Titel.

The Outer Worlds spielt auf mehreren Planeten in einem entfernten Sonnensystem, per Raumschiff fliegt ihr von einem Ort zum anderen. Den Pott dürft ihr aber weder selbst steuern noch damit Weltraum-Dogfights ausfechten. The Outer Worlds verzichtet zudem auf eine zusammenhängende Spielwelt: Statt Open World gibt es mehrere große Hub-Areale mit vielen Orten zum Erkunden sowie mindestens eine große Stadt.

Ein großer Fokus liegt rollenspieltypisch auf dem Charaktersystem: Attribute, Skills und Perks legt ihr selbst fest und verbessert sie im Spielverlauf durch Stufenaufstiege, das System orientiert sich dabei stark an Fallout. Im Inventar legt ihr Ausrüstung an, modifiziert Waffen und hortet Medikamente, welche die Leistung eures Charakters verbessern.

Das ist schon zur Switch-Version bekannt