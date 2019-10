The Outer Worlds - Die Switch-Version lässt noch etwas auf sich warten

Das Rollenspiel The Outer Worlds von Obsidian Entertainment erscheint auch für die Switch. Nun hat der Publisher Private Division in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass der Release für die portable Konsole noch etwas auf sich warten lässt. Das Spiel erscheint erst 2020. Den genauen Release-Termin wissen wir weiterhin nicht.

Eine große Überraschung ist das nicht, immerhin ist 2019 in wenigen Monaten Geschichte. Mit etwas Glück dauert es aber im nächsten Jahr nicht allzu lang, bis die Switch-Version in den Regalen steht. Das legt zumindest ein Blick auf die Entwickler des Nintendo-Ports nahe, wie GamesRadar aufgefallen ist.

Mit etwas Glück schon im März

Umgesetzt wird der vom Studio Virtuos, die bereits u.a. Dark Souls: Remastered auf die Switch gebracht haben. Der Port erschien im Oktober 2018 etwa fünf Monate nach dem PS4- und Xbox One-Release im Mai 2018. Diese Zeit ist natürlich nicht direkt übertragbar, immerhin ist The Outer Worlds ein ganz anderes Spiel, aber zumindest bekommen wir eine Idee davon, wie lange ein Switch-Port dauern könnte.

Außerdem endet im März 2020 das aktuelle Geschäftsjahr. Es ist gut möglich, dass Private Division den kommenden Release noch darin unterbringen möchte. Bestätigt ist das allerdings wie gesagt nicht.

Das Rollenspiel stammt von Obsidian Entertainment und orientiert sich an den RPG-Klassikern Fallout: New Vegas und Mass Effect. Die ersten Kritik fallen ziemlich positiv aus und auch in unserem Test konnte der Ausflug in die Halcyon-Weltraumkolonie überzeugen.

The Outer Worlds ist bereits für PS4, Xbox One und PC erschienen und außerdem im Xbox Game Pass enthalten.

