The Outer Worlds ist nur für Xbox One X optimiert, nicht für PS4 Pro

Wie Publisher Private Division bekannt gibt, wird das kommende Rollenspiel The Outer Worlds nur für die Xbox One X optimiert, für die PS4 Pro allerdings nicht.

Die Verbesserung für die X betrifft hauptsächlich die Auflösung. Auf der Microsoft-Konsole läuft das Spiel in 4K, auf der PS4 Pro ist dagegen nur eine Auflösung von 1080p möglich. Auch weitere "Enhancements" wird es für die Sony-Konsole nicht geben.

Warum ist das bemerkenswert? Sehr oft erscheinen Multiplattform-Titel für beide "Pro-Konsolen" optimiert, höhere Auflösungen etc. sind also meist sowohl für Xbox One X als auch die PS4 Pro verfügbar.

Woran kann das liegen? Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass der Entwickler von The Outer Worlds, Obsidian Entertainment, im Jahr 2018 von Microsoft gekauft wurde. Denkbar also, dass die Redmonder "ihrer" Version durch die exklusive Optimierung einen kleinen Push geben wollen.

Allerdings wird The Outer Worlds trotzdem noch von Publisher Private Division vertrieben, die wiederum zu Take 2 Interactive gehören. Inwieweit Microsoft hier also tatsächlich Einfluss auf diese Entscheidung nehmen konnte, bleibt ungewiss.

The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC, eine Version für Nintendo Switch kommt etwas später.