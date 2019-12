Neues Outlast-Spiel angekündigt - Dieses Detail wird euch überraschen

Diese Nachricht wird Fans der Outlast-Reihe überraschen. Entwickler Red Barrels hat nicht nur konkrete Informationen zum bereits zuvor versprochenen neuen Ableger - der jetzt offiziell auf den Namen The Outlast Trials hört - angekündigt, das Spiel wird zudem seine reinen Singleplayer-Pfade verlassen.

Welche Art von Spiel wird The Outlast Trials? Euch erwartet unter anderem ein kooperatives Multiplayer-Spiel, das ihr zusammen mit bis zu vier Freunden erlebt. Es wird jedoch auch möglich sein Trials solo zu spielen. Was ihr im Detail macht, das haben die Entwickler noch nicht verraten.

Trials ist kein Outlast 3

Wer sich auf eine direkte Fortsetzung der Reihe gefreut hatte, den müssen wir an dieser Stelle enttäuschen. The Outlast Trials ist nicht Outlast 3, spielt aber im gleichen Universum und findet dementsprechend zur Zeit des Kalten Kriegs statt.

Die Geschichte: Als Spieler befindet ihr euch in der Rolle von Testpersonen, die an einem unbekannten Experiment beteiligt sind.

Hier die Worte der Entwickler zur Ankündigung:

"Unser Team arbeitet hart daran eine neue Erfahrung zu bieten, die Millionen Spielern Angst und Beklemmung bereitet, egal ob ihr alleine oder mit euren Freunden spielt. "

Wann erscheint das Spiel? The Outlast Trials soll sich noch in einer frühen Phase der Entwicklung befinden. Schon bald soll es jedoch weitere Informationen zum Spiel geben. Für welche Plattformen Trials erscheint, wurde ebenfalls noch nicht verraten.

Den ersten Teaser zum Spiel seht ihr hier:

Das fällt auf: Scheinbar bewegt ihr euch in Trials in kompletter Dunkelheit und seid mit einer Art Nachtsichtgerät ausgestattet. Die drei in Groß sichtbaren Figuren samt Hand deuten zudem den 4er-Koop an.

Sobald wir neue Informationen zum Koop-Horror bekommen, werden wir euch natürlich darüber informieren.

Freut ihr euch auf The Outlast Trials?