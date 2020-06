The Outlast Trials - Trailer verrät Release-Zeitraum des Koop-Horrors

Seit Ende 2019 wissen wir von der Existenz von The Outlast Trials, das kein direkter Nachfolger der Horror-Reihe wird. Vielmehr soll es sich beim Spiel von Entwickler Red Barrels um ein Koop-Abenteuer handeln, das jedoch im gleichen Universum wie seine beiden Vorgänger spielt. Am Wochenende wurde jetzt ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht, der uns auch den Release-Zeitraum verrät.

Wann erscheint The Outlast Trials? Das Horror-Abenteuer erscheint 2021. Dieses Zeitfenster wurde jedoch bislang nur für den PC via Steam und den Epic Games Store bestätigt. Generell gibt es aktuell noch keine offiziellen Informationen bezüglich dem Erscheinen für Current-oder Next Gen-Konsolen. Aufgrund der Historie der Reihe ist eine Veröffentlichung für Konsolen jedoch sehr wahrscheinlich.

Die GamePro hat daher Entwickler Red Barrels um ein Statement bezüglich einer Konsolen-Fassung gebeten. Nach Erhalt werden wir die News aktualisieren.

Die ersten Bewegtbilder zu The Outlast Trials könnt ihr euch hier anschauen:

Das ist zu sehen: Der erste Teaser macht unmissverständlich klar, Trials ist vom Ton und der Art des Horrors Outlast durch und durch. Direkt zu Beginn sehen wir in der gewohnt grünlich-dunklen Optik eine Person, die auf einen Stuhl gefesselt gefoltert wird. Im Anschluss wird eine panische Fluchtszene gezeigt. Am Ende erscheint der Satz "Der Frieden endet 2021".

The Outlast Trials: Erste Infos zur Hintergrundgeschichte

Unter dem YouTube-Clip finden wir zudem eine Beschreibung des Spiels von Red Barells, die bestätigt, dass Trials in der Ära des Kalten Kriegs spielt. An menschlichen Versuchskaninchen werden seitens der Murkoff Corporation Brainwashing und Methoden der Gedankenkontrolle durchgeführt. Natürlich alles unter dem Deckmantel der Wissenschaft.

Horror mit Freunden: Weiter im Text gehen die Entwickler nochmal auf die Koop-Erfahrung von The Outlast Trials ein. Demnach könnt ihr dem Terror nur durch Zusammenarbeit im Team entkommen.

"It's always better to shit your pants in good company."

Diesen Spruch lassen wir einfach mal unkommentiert stehen. The Outlast Trials erscheint 2021 für PC. Bezüglich einer Konsolen-Fassung halten wir euch auf dem Laufenden.

Was erwartet ihr euch von The Outlast Trials? Denkt ihr, es wird eine Art asymmetrischer Mutliplayer im Stil von Freitag der 13. oder Predator: Hunting Grounds?