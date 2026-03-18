The Seven Deadly Sins: Origin - Alle Codes im März 2026 und wie ihr sie einlöst

Im März 2026 ist das Free2Play-RPG The Seven Deadly Sins: Origin erschienen. Das Spiel finanziert sich über ein Gacha-Modell und ist für PlayStation 5, PC sowie Mobile-Geräte erhältlich.
Ähnlich wie bei anderen Spielen dieses Genres – etwa Genshin Impact – gibt es auch für The Seven Deadly Sins: Origin Bonus-Inhalte, die ihr über entsprechende Gutschein-Codes einlösen könnt. Welche das sind und wie das funktioniert, erfahrt ihr unten.
The Seven Deadly Sins: Alle Bonus-Codes im März 2026
|Code
|Belohnungen
|WELCOMEORIGIN
|・ 5 Regular Hero Draw Tickets
・10 Supreme Mastery EXP
・ 10 Supreme Enhancement Stones
・10 Supreme Refinement Stones
・ 50.000 Gold
|ORIGINX
|・Regular Hero Draw Ticket
・ 50,000 Gold
|ORIGINDISCORD
|・Regular Hero Draw Ticket
・3 Small Cube Key Bundles
|ORIGINSTEAM
|・Regular Hero Draw Ticket
・10 Supreme Mastery EXP
Quelle: game8.co
So löst ihr die Gutschein-Codes für Seven Deady Sins: Origin ein
Auf PlayStation 5 und iOS-Geräten
- Besucht die offizielle Seite zum Einlösen von Gutschein-Codes
- Gebt eure Account-Infos ein
- Tippt den Gutschein-Code ein und klickt auf die Schaltfläche "Benutzen"
Im Spiel solltet ihr jetzt eine entsprechende Nachricht bekommen, mit der ihr die Boni einsammeln könnt.
Auf PC und Android-Geräten
- Ruft das Ingame-Menü auf
- Wählt "Einstellungen" und dann "Konto"
- Navigiert zum "Code einlösen"-Option und gebt ihn hier ein.
Die Gutschein-Codes werden vermutlich im Monats-Rhythmus wechseln und aktualisiert. Sobald neue Codes verfügbar sind, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.
In The Seven Deadly Sins: Origin taucht ihr in eine riesige, magische Open-World-Version von Britannia ein, in der Raum und Zeit auf mysteriöse Weise kollidiert sind. Ihr schlüpft in die Rolle von Prinz Tristan und erlebt eine komplett neue Geschichte im Universum des bekannten Hit-Animes. Gameplay-Kern sind Echtzeitkämpfe, bei denen ihr ein Team aus verschiedenen Charakteren steuert.
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