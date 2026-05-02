Vater baut PlayStation 1 als Geschenk für Sohn in grandiosen Gamer-PC um und haut damit die Community von den Socken - "Das sollte gar nicht möglich sein"

So sieht es aus, wenn der PC von einer "PS1" betrieben wird. (Bild: Reddit / AdWorking2848)

Vater und Redditor AdWorking2848 beweist sein Talent, indem er das Bild eines besonders schicken PCs teilt. Zocker*innen der alten Schule dürfte das Gehäuse schrecklich bekannt vorkommen, denn dabei handelt es sich um die erste PlayStation-Konsole.

Vater baut als Weihnachtsgeschenk PS1 in Gaming-PC um

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In unserem verlinkten Thread könnt ihr euch durch die Bilder klicken, die nicht nur das fertige Gerät zeigen, sondern auch einen Teil des Bauprozesses.

Auch die Einzelteile des Gaming-PCs sind darauf (Bild 2) zu sehen. Nachfolgend fassen wir sie für euch nochmals anhand der Informationen im Thread und auf den Bildern in einer Liste zusammen:

Motherboard: Gigabyte A520i Dash DC

Gigabyte A520i Dash DC Prozessor: Ryzen 5700x

Ryzen 5700x Kühler: Thermalright HR-10 2280 Pro Black

Thermalright HR-10 2280 Pro Black Arbeitsspeicher: Crucial 2 x 16 GB

Crucial 2 x 16 GB Speichermedium (SSD): Lexar NQ790

Lexar NQ790 Grafikkarte: 4060m Frankenstein-GPU (70w-powered by PCI)

(70w-powered by PCI) Netzteil: 330w Gan DC

330w Gan DC Stromstecker: 55.25 jack

55.25 jack Lüfter: 2 x NF A4x10PWM + 1 weiterer, ohne Marke, 40mm

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Autoplay

Ein beachtliches Gerät von einem Anfänger

Das Geschenk findet auch Anklang, vor allem bei der Community. Die Einzelteile können sich echt sehen lassen und ergeben zusammen ein geniales Gerät. Für User _Chemist1, der laut eigenen Angaben Erfahrung im PC-Zusammenbauen hat, sieht das sogar wie ein Ding der Unmöglichkeit aus.

Auch viele weitere User zeigen sich begeistert. Dabei ist es besonders beeindruckend, dass der Erbauer zuvor keine Erfahrungen im Zusammenbauen von PCs hatte. Bis jetzt habe der User seine eigenen Geräte immer im lokalen Einkaufszentrum von Fachpersonal zusammenbauen lassen – bei diesem speziellen Fall wäre das wohl schwierig geworden.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Das Gehäuse ist die eigene PS1

Ebenfalls beachtlich finden wir, dass AdWorking2848 als Gehäuse die eigene PS1 genommen hat, anstatt sich ein Gerät auf dem Gebrauchtwarenmarkt zu kaufen. In seiner Teenager-Zeit hat der User darauf unter anderem Final Fantasy 7 und Final Fantasy Tactics gezockt.

Das macht das Geschenk umso rührender – so findet die geliebte Konsole des Vaters bei der nächsten Generation erneut Verwendung. Ob das Gerät weitere Final-Fantasy-Games abspielt, wird sich noch zeigen.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Was haltet ihr von diesem Geschenk?