Horrorspiel aus Ukraine braucht Geld für Finanzierung, bekommt binnen 10 Stunden mehr als doppelt so viel Geld wie gewollt

The Sinking City 2 wurde erfolgreich über Kickstarter finanziert.

Das Survival-Horrorspiel The Sinking City 2 wurde schon im vergangenen Jahr für PS5, Xbox Series X/S und PC angekündigt. Um die Finanzierung des Titels sicherzustellen, hat das entwickelnde Studio Frogwares aus der Ukraine zusätzlich eine Kickstarter-Kampagne gestartet.

So können Fans schon vorab ihr Interesse anmelden und sogar exklusive Editionen des Lovecraft-Spiels erwerben. Innerhalb von nur wenigen Stunden wurde das gesteckte Ziel nicht nur erfüllt, sondern sogar verdoppelt.

Einen ersten Gameplay-Trailer haben die Entwickler*innen ebenfalls veröffentlicht:

0:53 Survival-Horror pur! The Sinking City 2 zeigt erstes Gameplay

The Sinking City 2 soll noch 2025 kommen

Nachdem Frogwares schon bei Sherlock Holmes: The Awakened gute Erfahrungen mit Kickstarter gemacht hat, entschied man sich, bei The Sinking City 2 den gleichen Weg noch einmal zu gehen.

Die Kickstarter-Kampagne wurde am. 6. März gestartet, als Ziel wurden 100.000 Euro angegeben. Nur wenige Stunden später war das Ziel schon erreicht. Mittlerweile (Stand: 7. März / 14 Uhr) sind sogar schon über 206.000 Euro zusammengekommen. Die Kampagne läuft noch bis zum 5. April.

Frogwares bietet dabei ursprünglich sieben, mittlerweile sogar acht Finanzierungsstufen. Je nachdem, wie viel man beisteuert, bekommt man unterschiedliche Vorteile.

Tier 1: Standard Edition inklusive Steam-Playtests für 45 Euro

inklusive Steam-Playtests für 45 Euro Tier 2: Premium Edition mit allen DLCs und Steam-Playtests für 55 Euro

mit allen DLCs und Steam-Playtests für 55 Euro Tier 3: Limited Edition mit allem aus Tier 2, besonderem Steelbook, Patches, Postkarten, Danksagungsbrief und Metallposter für 100 Euro

mit allem aus Tier 2, besonderem Steelbook, Patches, Postkarten, Danksagungsbrief und Metallposter für 100 Euro Tier 4: Collector's Edition mit allem aus Tier 3, Pinup Poster, Soundtrack, Schlüsselanhänger und Figur für 200 Euro

mit allem aus Tier 3, Pinup Poster, Soundtrack, Schlüsselanhänger und Figur für 200 Euro Tier 5: Letters of Arkham mit Collector's Edition und der Möglichkeit, einen Ingame-Brief zu verfassen für 500 Euro (schon ausverkauft)

mit Collector's Edition und der Möglichkeit, einen Ingame-Brief zu verfassen für 500 Euro (schon ausverkauft) Tier 6: Arkham Memories mit Collector's Edition und der Möglichkeit, den eigenen Namen als Beschriftung für einen Grabstein, ein Gehirn-Glas oder Ähnliches ins Spiel zu bringen für 1000 Euro (schon ausverkauft)

mit Collector's Edition und der Möglichkeit, den eigenen Namen als Beschriftung für einen Grabstein, ein Gehirn-Glas oder Ähnliches ins Spiel zu bringen für 1000 Euro (schon ausverkauft) Tier 6 Wave 2: Arkham Paintings mit Collector's Edition und der Möglichkeit, auf einem Gemälde im Spiel aufzutauchen für 1000 Euro

mit Collector's Edition und der Möglichkeit, auf einem Gemälde im Spiel aufzutauchen für 1000 Euro Tier 7: Weapon Master mit Collector's Edition und der Möglichkeit, eine Waffe im Spiel zu benennen für 2000 Euro (schon ausverkauft)

Hier die beiden exklusiven, physischen Editionen:

Als Lieferdatum gibt der Frogwares "Dezember 2025" an. Wenn alles klappt, sollte das Horrospiel also noch Ende des Jahres erscheinen.

Der Vorgänger The Sinking City ist 2019 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erschienen und entführt euch in eine von H.P. Lovecraft inspirierte Open World, die Spieler*innen zudem wenig an die Hand nimmt. Wie bei den Sherlock-Holmes-Spielen ging es in erster Linie darum, Rätsel und Fälle zu lösen.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr im GamePro-Test:

The Sinking City im Test -Packender Open World-Horror ohne Stützräder von Dennis Michel

The Sinking City 2 soll auf diesem starken Fundament aufbauen, die Rätsel-Elemente aber etwas zurückfahren und stattdessen mehr auf Survival-Horror wie bei Silent Hill oder Resident Evil setzen. Ob das veränderte Konzept aufgeht, darauf sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Das aktuell noch recht magere Horrorjahr 2025 kann nämlich noch ein paar Highlights gut gebrauchen.

