Die erste Staffel von Telltale's Adventure-Serie The Walking Dead erscheint für Nintendo Switch. Die Umsetzung hört auf den Namen The Walking Dead: The Complete First Season und erscheint am 28. August 2018.

Das steckt drin: Die Sammlung enthält alle fünf Episoden der 1. Staffel. Darüber hinaus ist die Zusatz-Episode 400 Days beigelegt.

Beide Inhalte basieren auf der The Telltales Series Collection und bringen somit Grafik- und Performanceverbesserungen im Vergleich zum Original mit.

The Complete First Season wird 25 US-Dollar kosten und digital erscheinen, wir gehen von 25 Euro aus. Das Spiel erscheint auch auf der Switch auf Englisch, bietet aber unter anderem deutsche Untertitel.

Season 2 & New Frontier später: Die zweite Staffel sowie The Walking Dead: A New Frontier werden ebenfalls die Switch umgesetzt. Konkrete Infos sollen später folgen, einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Am 14. August erschien die erste Episode von The Walking Dead: Die letzte Staffel für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.