Nur 2,99€ im PS Store: Schnappt euch dieses Story-Meisterwerk jetzt mit 80% Rabatt – dank PS Plus

Die erste Staffel von Telltale's The Walking Dead gibt es für PS Plus Mitglieder gerade zum Schnäppchenpreis.

Aktuell gibt es viele spannende Angebote im PS Store und während viele davon für alle verfügbar sind, gibt es einige auch ganz speziell für PS Plus-Mitglieder. So zum Beispiel das folgende Angebot.

Spiel: Telltale’s The Walking Dead: Staffel 1

Angebotspreis : 2,99 Euro mit PS Plus+

: 2,99 Euro mit PS Plus+ regulärer Preis: 14,99 Euro (80% Rabatt)

14,99 Euro (80% Rabatt) Angebot gültig bis: 27. Juni 2024

Angebot nur mit PS Plus: Der Angebotspreis gilt nur, wenn ihr ein aktives PS Plus-Abonnement besitzt. Allerdings ist das Spiel nicht Teil von PS Plus. Das heißt, wenn ihr es jetzt im Angebot kauft und euer Abo später ausläuft, könnt ihr es danach problemlos weiterspielen – anders als bei PS Plus-Spielen.

Telltale’s The Walking Dead: Staffel 1 ist ganz großes Kino

The Walking Dead - Test-Video zur ersten Episode: A New Day

Die erste Staffel von The Walking Dead besteht aus fünf aufeinanderfolgenden Episoden, in denen wir in der Rolle von Lee Everett durch die von Zombies verseuchte Version der USA reisen. An unserer Seite: das kleine Mädchen Clementine.

Auf unserer Reise treffen wir dabei auf die unterschiedlichsten Charaktere und viele Menschen, die für das eigene Überleben vor nichts zurückschrecken. Wir müssen uns also stets genau überlegen, wem wir unser Vertrauen schenken.

Die Spiele von Telltale sind weniger Spiel und mehr interaktives Kino. Ihr solltet hier also keine großen Herausforderungen erwarten – zumindest aus spielerischer Sicht. Die Entscheidungen, die wir immer wieder treffen müssen, fordern uns nämlich vor allem emotional durchaus heraus und können anderen Charakteren und auch uns den Kopf kosten.

Welche Wahl wir in unterschiedlichen Situationen treffen, hat zudem einen Einfluss auf die gesamte verbleibende und sehr spannende Geschichte der ersten Staffel.

Gefällt euch das Prinzip und seid ihr euch relativ sicher, dass euch das Spiel gefällt, könnt ihr alternativ auch das Serien-Bundle anschauen. Das beinhaltet alle vier Staffeln sowie etwas Zusatzmaterial und kostet aktuell 14,99 Euro statt 49,99 Euro. Das Angebot ist zudem auch für alle ohne PS Plus-Mitgliedschaft verfügbar.

Zudem könnt ihr das Spiel auch auf allen anderen gängigen Plattformen, also Xbox, PC, Switch und Mobile spielen.