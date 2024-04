Welches ist das beste CD Projekt-Rollenspiel: The Wichter 3 oder Cyberpunk 2077?

Das große CDPR-Duell: Witcher 3 oder doch lieber Cyberpunk 2077?

The Witcher 3: Wild Hunt oder Cyberpunk 2077? Müsstest ihr euch jetzt und hier auf der Stelle für eines der beiden Rollenspiele aus dem Hause CD Projekt Red entscheiden, welches wäre es?

Zugegeben, beide Titel lassen sich alleine schon aufgrund der so unterschiedlichen Settings schlecht in einen Pott werfen. Fantasy und Cyberpunk könnten fast verschiedener nicht sein. Und während uns mit Geralt ein sehr klarer Held in Witcher vorgegeben wird, haben wir in CP 2077 mit V mehr Gestaltungsfreiheiten.

Hinzu kommt, dass Cyberpunk es im Vergleich zu Witcher 3 wirklich schwer zum Release hatte, da es technisch alles andere als rund lief.

Und dennoch stellen wir die beiden Spiele des polnischen Entwicklers gegenüber und wollen von euch kompromisslos wissen, welches ihr lieber mögt und warum:

Wie ihr der Frage schon aufgegriffen wird, wollen wir The Witcher 3 als auch Cyberpunk 2077 dabei als Gesamtpaket betrachten. Das heißt, dass wir nicht die Hauptspiele zum Release einfach ins Duell schicken wollen, sondern das "Endergebnis" nach zahlreichen Patches und Erweiterungen.

Während Witcher 3 mit zwei wirklich guten DLCs auftrumpfen kann, nämlich 'Hearts of Stone' und "Blood and Wine", kommt CP 2077 mit 'Phantom Liberty' zwar nur auf eine Erweiterung, das große Update 2.0 hat das Spiel aber auch noch einmal stark erweitert, ja umgekrempelt.

Falls ihr eine Auffrischung wünscht, haben wir euch hier nochmal unsere Tests zu den Hauptspielen und Erweiterungen verlinkt. Aber lasst euch davon nicht abbringen, euch eure eigene Meinung zu bilden und entsprechend euern Sieger zu küren.

Danke fürs Abstimmen! Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, warum ihr euch für Cyberpunk 2077 oder The Witcher 3 entschieden habt und ob euch die Wahl schwer fiel.

Wir sind wirklich gespannt, wie unsere Community über die beiden Meilensteine von CD Projekt Red denkt, vor allem, nachdem sich CP 2077 aus einem Tief herausgekämpft hat.