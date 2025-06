The Witcher 3 bekommt angeblich noch einen dritten Story-DLC - 10 Jahre nach Blood & Wine

Das Gerücht um eine neue Erweiterung entlockt sogar dem Hexer ein Lächeln.

Lang lebe The Witcher 3! Das mittlerweile 10 Jahre alte Meisterwerk von CD Projekt Red scheint doch noch nicht im Ruhestand zu sein. Neuen Gerüchten nach soll das Action-Rollenspiel noch eine dritte Erweiterung bekommen. Was für Fans wie ein Wunschtraum klingt, soll aber tatsächlich Realität werden, sofern die Insider-Informationen denn stimmen (via GameStar).

CD Projekt Red belebt Witcher 3 scheinbar mit einem 3. DLC wieder

The Witcher 3: Wild Hunt ist erstmalig am 19. Mai 2015 auf PC, PS4 und Xbox One erschienen. Einige Monate später folgten mit Hearts of Stone und Blood and Wine zwei umfangreiche Story-Erweiterungen, die bis heute zu dem Besten zählen, was Addons so zu bieten haben. Und vielleicht reiht sich eine dritte, hervorragende Story-Erweiterung in die Reihe ein?!

Das lässt zumindest die neue Video-Postcast-Folge(ab Minute 41:50) von Remigiusz Maciaszek hoffen, in dem der bekannte, polnische YouTuber mit dem Regisseur und Dokumentarfilmer Borys Nieśpiela über einen neuen Story-Addon spricht.

Der namenlose DLC soll nicht bei CD Projekt Red selbst, sondern beim Studio Fool's Theory in Entwicklung sein. Das Studio beschäftigt auch Ex-Entwickler*innen von The Witcher 3 und kümmert sich eigentlich um das The Witcher 1-Remake.

Worum es in der Erweiterung geht, ist unklar, aber die vertraulichen Quellen wollen angeblich schon mehr zum Release wissen. Einen genauen Termin gibt es wenig überraschend noch nicht, aber 2026 soll es für Hexer Geralt noch einmal in The Witcher 3 weitergehen. Eine Verzögerung wäre natürlich möglich, die Erweiterung soll aber noch vor The Witcher 4 erscheinen.

1:00:52 The Witcher 4: Talk mit CD Projekt in voller Länge

Autoplay

Wie wahrscheinlich ist das neue Addon?

Sowohl Maciaszek als auch Nieśpiela haben sich in der polnischen Gaming-Szene einen Namen gemacht und sollen über verlässliche Quellen verfügen. So schön das Ganze aber auch klingen mag: Bis auf Weiteres handelt es sich dabei nur um ein Gerücht.

CD Projekt selbst wollte auf Nachfrage unserer Kolleg*innen der GameStar keinen Kommentar dazu abgeben. Wir werden uns also gedulden müssen, um herauszufinden, ob etwas an den Gerüchten dran ist.

Eigentlich schien The Witcher 3 mit den beiden großen Erweiterungen, einem Next-Gen-Upgrade (2022) und Mod-Patch zum 10-jährigen Jubiläum nach all den Jahren abgeschlossen. Zudem arbeitet CD Projekt Red bereits fleißig am Nachfolger The Witcher 4. Das schließt einen neuen DLC natürlich nicht aus, wäre aber trotzdem nach all den Jahren eine tolle Überraschung.

Was würdet ihr von einem dritten Witcher 3-DLC halten? Wünscht ihr euch, dass CD Projekt Red das Spiel ruhen lässt, oder könnt ihr gar nicht genug von Geralts Abenteuer bekommen?