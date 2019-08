Die Witcher-TV-Serie auf Netflix wird von vielen heiß erwartet. Im letzten Monat wurde der erste Trailer veröffentlicht, zum Release-Termin der Serie gab es bislang aber noch keine konkreten Angaben.

Jetzt könnte allerdings das Start-Datum der Serie veröffentlicht worden sein - und das möglicherweise sogar unbeabsichtigt. Denn Netflix-Executive Producer Giovanni Eugene Altamarquéz sprach mit Redanian Intelligence über die Serie und gab dabei einige Infos preis.

Dreharbeiten für erste Staffel abgeschlossen

So seien die Dreharbeiten für die erste Staffel komplett abgeschlossen, möglicherweise gebe es aber noch ein paar Nachdrehs. Von da an würde die Serie in die Post-Produktion gehe, sodass sie pünktlich für den anvisierten Start bereit sein könnte. Und dann sagte er noch.

"Ein mögliches Release-Datum für die Folgen ist Freitag, der 1. November."

Für ein Erscheinungstermin noch in diesem Jahr sieht es also gut aus, denn zuletzt gab es Gerüchte, dass sich der Start möglicherweise auf das Jahr 2020 verschiebt.

Natürlich handelt es sich hier um kein offiziell bestätigtes Release-Datum, aber es ist schon ein guter Hinweis darauf, wann wir ungefähr mit der TV-Umsetzung des Witchers rechnen können.

Freut ihr euch auf die Serie?