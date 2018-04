The Witcher erscheint als Netflix-Serie, was allein schon hoffen lässt. Die Autorin der Pilotfolge Lauren S. Hissrich ist gleichzeitig auch Executive Producerin bei dem Projekt und verrät immer wieder kleine Details auf Twitter.

Jetzt gibt es allerdings ziemlich große Neuigkeiten zur geplanten Netflix-Serie: Wir kriegen es in der ersten Staffel offenbar mit acht Episoden zu tun, die jeweils eine Stunde dauern sollen. Vor 2020 brauchen wir den Hexer in Serienform allerdings nicht erwarten.

The Witcher-Serie basiert nicht auf den Spielen von CD Projekt RED

Lauren S. Hissrich zollt dem Entwicklerstudio CD Projekt RED zunächst massiven Respekt. Die Vision der Spielemacher sei "atemberaubend". Anschließend stellt die Autorin noch einmal klar, dass sich Serie und Spiele dieselbe Vorlage teilen, das Netflix-Projekt aber definitiv nicht auf den Spielen basiert.

The games are the (very amazing) games. But the tv show isn't based on them, at any level. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 20, 2018

I have mad respect for what @CDPROJEKTRED has done. Their vision is inspiring, breathtaking. But we all know there has to be creative distance between the games & the show. Both are adaptations; they are not themselves connected. We simply get to be big fans of each other's work. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 20, 2018

Erste The Witcher-Staffel soll 8 einstündige Folgen bieten

Auch wenn Lauren S. Hissrich bereits "mehrere Staffeln" im Kopf habe, müsse abgewartet werden, wie die Reaktionen auf Staffel Eins ausfallen. Für die seien acht Episoden geplant, die jeweils ungefähre eine Stunde dauern sollen.

Gedreht wird das Ganze in Osteuropa und außer Geralt von Rivia und seinem Pferd Plötze können offenbar noch keine Charaktere enthüllt werden.

2020. Who knows?! We're moving quickly ahead with everything -- like, my head is spinning around Exorcist-style, except with enthusiasm, not evil possession -- but one thing is certain: quality comes before speed. You'll get it as soon as humanly possible, and it'll be good. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 20, 2018

Darum geht's in der The Witcher-Serie

Autorin postet kurze Ausschnitte aus dem Drehbuch

The Witcher startet frühestens 2020 auf Netflix

Bis es soweit ist und der Hexer auch auf Netflix unterwegs ist, müssen wir uns wohl noch eine ganze Weile gedulden. Laut der Drehbuchautorin Lauren S. Hissrich sei frühestens 2020 mit einer Veröffentlichung zu rechnen. Allerdings stehe hier ganz klar die Qualität im Vordergrund, möglicherweise dauert es also sogar noch länger.

Mark Hamill in der The Witcher-Serie

Mark Hamill hat keine Ahnung von The Witcher, will aber Vesemir spielen

Was erwartet ihr von The Witcher auf Netflix? Hattet ihr euch eine längere erste Staffel erhofft?