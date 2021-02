The Witcher bekommt ein neues Brettspiel und ihr könnt es mitentwerfen

Auf ein neues Videospiel mit dem Witcher-Universum werden wir vermutlich noch ziemlich lange warten müssen, wer aber unbedingt Hexernachschub braucht, sollte mal ins Lager der Brettspiele schielen.

Denn der Verlag Go On Board hat das Brettspiel The Witcher: Old World angekündigt, das von Designer Lukasz Wozniak und in Kooperation mit CD Projekt Red, dem Studio hinter den Videospielen, entwickelt wird. Viele Details sind bislang noch nicht bekannt, allerdings wird The Old World vor den Ereignissen rund um und mit Geralt von Riva spielen.

Die wichtigsten Fakten zum Old World-Brettspiel

Für 2-5 Spieler*innen

Kompetitiv, man spielt also gegen- und nicht miteinander

Die Spieler*innen übernehmen einen gerade ausgebildeten Monsterschlächter und bereisen den kompletten Kontinent

Es soll "schwierige Entscheidungen" und Kämpfe gegen Monster geben, außerdem müssen Aufträge erfüllt werden

Die Charakter können im Verlauf des Spiels verbessert werden

Kernmechanik ist Deckbuildung, also der Ausbau und die Verbesserung des eines eigenen Kartenstapels

Crowdfunding startet im Mai: Die Finanzierung des Spiels findet über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter statt, laut der Ankündigung ist der Start für den Mai 2021 vorgesehen. Dann könnt ihr den Titel vorab unterstützen. Auf der Kickstarter-Preview-Seite könnt ihr euch für einen Reminder anmelden, der euch benachrichtigt, wenn das Projekt im Mai startet.

Besonders cool: Im Laufe der Kickstarter-Kampagne sollen die Backer das Brettspiel zu einem gewissen Teil mitentwerfen können, denn sie sollen entscheidenden Einfluss darauf haben, welche Inhalte und Geschichten enthalten sein werden.

Release dauert noch: Sollte die Finanzierung des Spiels erfolgreich sein, wird es bis zum Erscheinen des Titels allerdings noch ein wenig dauern, der geplante Termin ist derzeit April 2022. Da sich viele Kickstarter-Projekte verzögern wird es vermutlich sogar noch etwas länger dauern, bis die Unterstützer*innen das Spiel in den Händen halten.

Ihr steht generell auf Brettspiele und braucht noch Empfehlungen? Ich habe da ein paar für euch:

The Witcher Brettspiel: Da war doch was?

Old World ist nicht das erste Brettspiel mit dem Witcher-Universum. 2014 veröffentlichte Fantasy Flight Games The Witcher: Das Abenteuerspiel, das in eine ähnliche Richtung ging wie das jüngst angekündigte Old World. Hier schlüpfen 2-4 Spieler*innen in die Charaktere Geralt, Yarpen Zigrin, Triss Merigold und Dandelion, begeben sich auf Monsterjagd und erfüllen Quests.

Das Spiel ist allerdings "Out of Print", wird derzeit also nicht produziert und ist nur noch auf dem Sekundärmarkt zu bekommen.