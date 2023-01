Neues The Witcher-Spiel lässt uns wohl auch im Koop Monster abschlachten

CD Projekt hat sich mit dem kleinen Entwicklerstudio The Molassess Flood große Unterstützung ins eigene Haus geholt. Das Team arbeitet aktuell an einem Spiel aus dem The Witcher-Universum, das kein Hauptableger, sondern ein Multiplayertitel werden soll.

Bislang waren die Informationen zu dem neuen Spiel spärlich gesät. Doch CD Projekt heuert aktuell neue Mitarbeitenden für The Molasses Flood an und verrät in den Stellenausschreibungen, auf was für einen Titel wir uns einstellen können.

The Witcher bietet PvE-Koop und mehr

Was steht in den Stellenausschreibungen? Für die insgesamt vier Mitarbeitenden werden unterschiedliche Anforderungen gesetzt, die für das kommende Multiplayerspiel essenziell sind. Das Spiel wird mithilfe der Unreal Engine 5 entwickelt.

Folgende Features sind in den Stellenausschreibungen genannt:

Multiplayer

Mehrere Spielmodi

Spielerfortschritt durch Erfahrungssystem

Klassensystem

Soziale Aktivitäten

Unterschiedliche Gegnertypen, u. a. Bossgegner

Mehrere Waffenarten

Stilisiertes Aussehen

Nicht-lineares Storytelling

Außerdem wird von den zukünftigen Mitarbeitenden gefordert, dass sie folgende Erfahrungen mitbringen:

Prozedural generierte Systeme

Actionlastiges Gameplay

Cinematisches Storytelling

Synchronisierte Dialoge

Was heißt das für das Spiel? Aus dem Wust an Informationen lässt sich zusammenbasteln, dass wir es mit einem The Witcher-Spiel zu tun bekommen, in dem wir mit anderen Spieler*innen gemeinsam auf Monsterjagd in unterschiedlichen Spielmodi gehen. Dabei stehen uns vermutlich unterschiedliche Waffen und Klassen zur Verfügung. Damit erinnert das Spiel an andere Titel wie Escape from Tarkov oder The Division.

Einige Reddit-Fans halten es für möglich, dass das kommende The Witcher-Spiel dank des „stilisierten Aussehens“ einen ähnlichen Comic-Look wie Fortnite aufweisen wird. Die Tatsache, dass The Molasses Flood bislang kein Spiel entwickelt hat, das auf realistischem Aussehen basiert, würde zumindest dafürsprechen.

Was würdet ihr euch von so einem Multiplayerspiel im The Witcher-Universum wünschen?