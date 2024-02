The Witcher Remake: Die Entwickler wollen radikal alles streichen, was 'einfach schlecht' ist

Hier seht ihr noch den Geralt aus dem originalen ersten Witcher-Spiel. In der Neuauflage dürfte sich grafisch so einiges tun.

Das erste Spiel aus der The Witcher-Reihe erschien im Jahr 2007 für den PC. Der Titel ist immer noch ein Klassiker, aber einiges daran wirkt inzwischen längst nicht mehr zeitgemäß. Das finden auch die Entwickler*innen des Remakes, und darum haben diese jetzt angekündigt, dass sie keine Angst haben, den Rotstift anzusetzen.

The Witcher Remake-Entwickler schrecken nicht vor Änderungen zurück

Das Remake des Hexer-Klassikers wird nicht direkt von CD Projekt Red entwickelt, allerdings von Fool's Theory, einem Studio, bei dem Witcher-Veteran*innen beschäftigt sind. Zu diesen gehört auch CEO Jakub Rokosz, der im Interview mit dem Edge-Magazin über seine Einstellung zum Thema Änderungen gesprochen hat (via gamesradar.com).

Dabei hat er verraten, dass das Team sich genau anschauen werde, welche Aspekte des Spiels es in das Remake schaffen und welche verändert werden müssen:

"Zuallererst brauchen wir eine ehrliche und sachliche Analyse, welche Teile einfach schlecht und veraltet sind und neu gemacht werden müssen."

Dabei will das Entwicklerstudio aber natürlich sicherstellen, dass die Grundpfeiler der Spielerfahrung erhalten bleiben; genau wie alles, was in Rokosz' Worten "großartig" ist. Aber auch die "guten" Features werden wohl teilweise überarbeitet.

Ziel sei es, eine Erfahrung zu schaffen, die "gleichzeitig zufriedenstellend ist, aber auch das Gefühl des Originals wiederspiegelt." Diese Aussage dürfte wohl niemanden überraschen, da genau das bei den meisten, wenn nicht allen Neuauflagen angestrebt wird.

Dagegen ist Roskosz' sehr klare Wortwahl mit "einfach schlecht und veraltet" schon bemerkenswerter. Allerdings dürften den meisten Spieler*innen, die das Original kennen, durchaus Aspekte einfallen, die es wohl nicht in das The Witcher Remake schaffen werden.

Kennt ihr das Next Gen-Upgrade zu The Witcher 3 schon? Hier könnt ihr euch noch mal den Trailer anschauen:

2:01 The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade

Bei diesen Punkten dürfte sich einiges ändern

Ein Feature, das wir sicherlich nicht in der Neuauflage sehen werden, sind die "Romance Cards". Auch Fans auf Reddit haben zur Ankündigung des Remakes sofort gemutmaßt, dass dieses Element als erstes gestrichen wird.

Falls ihr das erste Witcher-Spiel nie gezockt habt: Die gerne auch "Sex Cards" genannten Postkarten erhielt Geralt als Trophäen, nachdem er für eine heiße Liebesnacht mit einem weiblichen Charakter im Bett gelandet war.

Aber auch bei den Kämpfen dürfte sich einiges tun. Womöglich werden diese am Ende eher wie eine Überarbeitung des Witcher 3-Kampfsystems aussehen. Im ersten Witcher-Spiel erinnerten die Mechaniken dagegen nämlich noch eher an ein Rhythmus-Spiel.

Was denkt ihr? Bei welchen Aspekten aus dem Original wird zusätzlich noch knallhart der Rotstift angesetzt?