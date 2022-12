Das The Witcher-Remake erscheint erst nach The Witcher 4: A New Saga Begins

Im The Witcher-Universum tut sich einiges: The Witcher 3 erhält endlich sein "Next Gen"-Upgrade, The Witcher 1 bekommt ein Remake und The Witcher 4 (das eigentlich gar nicht so heißt) läutet gleich eine komplett neue Trilogie ein – und das war noch nicht einmal alles. All das lässt allerdings noch eine Weile auf sich warten und wir wissen jetzt zumindest etwas genauer, in welcher Reihenfolge die Spiele erscheinen.

Nach dem Witcher 3-Upgrade kommt erst einmal The Witcher 4, dann das Remake

Darum geht's: Vor gar nicht allzu langer Zeit hat Entwicklerstudio CD Projekt RED in einem riesigen Rundumschlag diverse Spiele angekündigt. Unter anderem eine komplett neue Trilogie und außerdem ein Remake des allerersten Spiels. Das soll, wie wir jetzt wissen, sogar mit einer Open World ausgestattet werden:

Wann kommt das Remake? Das wissen wir leider immer noch nicht genau. Es gibt bisher keine definitive Ankündigung mit einem festgelegten Release-Datum oder ähnlichem. Was wohl auch eine kluge Entscheidung darstellt, angesichts dessen, wie lange das alles noch dauern könnte und wie sehr sich Spiele-Entwicklungen manchmal verzögern.

Erst nach The Witcher 4: Fest steht jetzt, dass die Neuauflage des ersten The Witcher-Spiels erst nach dem Beginn der nächsten Trilogie erscheint. In einem Investoren-Call hat Entwicklerstudio CD Projekt RED bekannt gegeben, dass Polaris aka The Witcher 4 aka The Witcher: A New Saga begins erscheint.

Wann The Witcher: A New Saga begins den Markt kommt, wissen wir leider ebenfalls noch nicht genauer, es soll aber frühestens 2025 soweit sein. Mehr Infos zu Setting, Story und dem ganzen Rest rund um die neue Trilogie findet ihr hier. Das Remake von Teil 1 dürfte dementsprechend allerfrühestens 2026, aber eher noch deutlich später veröffentlicht werden.

Remake soll davon profitieren: Das Gute an der langen Wartezeit ist, dass die Neuauflage von Teil 1 sich dann auf die Tools und Technik verlassen kann, die für The Witcher 4 entwickelt wurden. Das nächste The Witcher-Spiel ist nämlich das erste auf Basis der Unreal Engine 5.

Die Erfahrungen im Umgang mit dem neuen Grafikgrundgerüst kommen dann auch dem Open World-Remake von The Witcher zugute, sagt CDPR-CEO Adam Kiciński.

Auch Release des Cyberpunk 2077-Sequels in weiter Ferne

Falls ihr statt The Witcher lieber Cyberpunk 2077 mögt, müsst ihr euch ebenfalls noch ganz schön lange gedulden. In demselben Finanz-Call wurde von CD Projekt RED angekündigt, dass die Pre-Production des Cyberpunk-Sequels frühestens 2024 beginnt.

Bevor eines der neuen Spiele erscheint, gibt es erst einmal das sogenannte Next Gen-Upgrade zu The Witcher 3. Das bringt diverse technische Verbesserungen wie Raytracing, aber auch einige kosmetische Inhalte aus der Netflix-Serie ins Spiel und erscheint kostenlos auf PS5, Xbox Series S/X oder dem PC – für alle, die das Original schon besitzen.

Worauf wartet ihr hier am sehnlichsten? Auf welche Release-Zeiträume hofft ihr?