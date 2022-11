The Witcher: Das Remake bekommt eine Open World und damit mehr Freiheit als das Original

The Witcher erscheint noch einmal neu, und zwar als Open World-Remake. Bisher war nur bekannt, dass der Titel eine rundum erneuerte, hübschere Neuauflage in zeitgemäßem Grafik-Gewand bekommen soll. Jetzt hat Entwicklerstudio CD Projekt RED aber bekannt gegeben, dass das Action-RPG auch mit einer Open World ausgestattet wird. Das bedeutet, dass wir wohl sehr viel mehr Bewegungsfreiheit als im Original von 2007 bekommen werden.

The Witcher-Remake wird ein Open World-Spiel, kündigt CDPR an

Worum geht's? Das The Witcher-Franchise wird um eine ganze Reihe an neuen Spielen erweitert. Neben der komplett neuen Trilogie und einer Art Spinoff erscheint auch ein Remake des allerersten Teils. Der wird, wie wir jetzt wissen, dieses Mal ein Open World-Spiel. Mehr zu den einzelnen anderen The Witcher-Spielen lest ihr hier:

Info kommt direkt von CDPR: Dass das The Witcher-Remake sogar eine offene Spielwelt bekommt, wissen wir von einer Investor*innen-Präsentation des Entwicklerstudios. Eine Folie des PDFs, das ihr hier herunterladen könnt, enthält den entsprechenden Hinweis.

Vor dem Schriftzug und einigen Flammen ist das Folgende zu lesen:

"Story-getriebenes, Singleplayer-Open World-RPG – eine moderne Neuerfindung von The Witcher aus 2007."

Mehr wird aber leider nicht verraten: Inwiefern sich das Remake sonst noch von dem Original unterscheidet, wissen wir nicht. Fest steht aber, dass die Grafik deutlich hübscher und moderner ausfallen dürfte.

