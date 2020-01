The Witcher - Habt ihr Rittersporns Hut vermisst? So sollte er aussehen

Barde Rittersporn ist unter anderem dank seines Ohrwurms "Toss a Coin to your Witcher" der heimliche Star der Netflix-Serie zu The Witcher. Im Vergleich zu den Spielen oder seinen vorherigen Auftritten fehlte seinem Äußeren jedoch ein wichtiges Detail - der Hut!

Warum man sich gegen den Kopfschmuck entschied, kommentierte Produzentin Lauren S. Hissrich bereits vor wenigen Tagen in einer Frage-und Antwort-Runde auf Reddit:

"Achja, der Hut! Wir haben ihn angefertigt und Joey aufgezogen - und konnten nicht mehr aufhören zu lachen. Ob wir es erneut versuchen. Klar, nichts ist unmöglich."

Der Hut steht ihm (nicht so) gut

Ein Bild des anscheinend witzigen Anblicks Jaskiers, wie er im polnischen Original heißt, gab es bislang allerdings nicht. Zum Glück hat sich das jetzt geändert.

Und so sieht der Gute mit Hut aus:

Jaskier with the iconic hat. It was cut later during production. #TheWitcher pic.twitter.com/Q4GSh3Wsx9 — Witcher Stuff (@WitcherStuff) January 15, 2020

Sagen wir's mal so: Der Anblick ist recht ... gewöhnungsbedürftig. Wir sind jedenfalls gespannt, wie sie den Kopfschmuck, wenn überhaupt, für die zweite Staffel noch ein wenig wertiger gestalten.

Mehr Outfits: Für die neuen Episoden soll es laut der Produzenten auch mehrere Kostüme für Geralt, Yennefer, Rittersporn und Co. geben. Neben den Zeitsprüngen, die für viele Zuschauer doch recht verwirrend waren, zählten die immer gleichen Outfits der Charaktere unter anderem zu den Kritikpunkten der ersten Staffel.

Mehr zu The Witcher (Netflix):