The Witcher - Verlag druckt nach Netflix-Erfolg 500.000 neue Bücher

Die Erfolgsgeschichte rund um das The Witcher-Franchise geht unaufhaltsam weiter. Nachdem es zum Release der Netflix-Serie Ende Dezember neue Spielerrekorde gab, die Serie hinter Stranger Things 3 auf Platz 2 der erfolgreichsten Originals des Streaming-Anbieters landete und selbst Star Wars-Legende Mark Hamill Lust auf einen Auftritt in der Serie hat, gibt es jetzt erneut gute Nachrichten.

Orbit Books, der Verlag hinter den The Witcher-Büchern, kündigte an, man werde aufgrund der starken Nachfrage 500.000 frische Exemplare drucken.

#Witcher fans, we have heard you loud and clear! We're printing *more than half a million books* to meet demand for Andrzej Sapkowski's New York Times-bestselling series!



Thank you for helping us make #TheWitcher a publishing phenomenon!https://t.co/GtBtEAOkzM