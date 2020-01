The Witcher - Fan moddet "Toss a Coin"-Ohrwurm ins Spiel

"Toss a coin to your Witcher, O' Valley of Plenty", wer die Netflix-Serie zu The Witcher gesehen hat, dem schwirrt jetzt höchstwahrscheinlich der Ohrwurm Rittersporns die nächsten Stunden durch den Kopf. Der Song ist aber auch verdammt gut.

Kurz nach Release der Serie ist Jaskier, wie der Barde im polnischen Original heißt, samt Song im Internet zum heimlichen Star der Show mutiert. Nach unzähligen Memes hat es das Lied jetzt dank Mod auch in CD Projekt Reds Auftakt der Hexer-Trilogie geschafft.

Ohrwum jetzt auch im Spiel

Der YouTuber und Modder Hubert Wiza fand den Song wohl so gut, dass er dem Rollenspiel aus dem Jahr 2007 eine neue Cutscene mit der Hexer-Ballade verpasst hat. Das Resultat könnt ihr euch hier ansehen:

Eine entsprechende Mod für The Witcher 2: Assassins of Kings befindet sich ebenfalls gerade in Arbeit. Und damit noch nicht genug.

"Ich plane zusätzlich eine zweite Cutscene mit einem weiteren Song aus der Netflix-Serie. Eine alternative Zwischensequenz mit einem Lied aus Alzur's Legacy ist ebenfalls geplant. "

The Witcher ist bislang leider nur für den PC erhältlich. Wer weiß, vielleicht widmet sich CPR nach überstandenem Cyberpunk 2077-Trubel ja einer Remastered-Trilogie, die dann samt Song für Konsolen erscheint.

