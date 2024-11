Vor 17 Jahren veröffentlichte CD Projekt eine spezielle The Witcher-Edition - und die ist so einzigartig, dass nicht einmal einige Mitarbeiter davon wussten

Die Developer's Edition ist extrem selten. (Quelle: CD Projekt/X)

Spätestens seit The Witcher 3: Wild Hunt nimmt die Rollenspiel-Serie rund um den Hexer Geralt eine besondere Stellung in der Gaming-Welt ein. Der erste Teil erschien im Jahr 2007 und kam mit seinem düsteren Setting und ernsten Geschichten insgesamt gut an, auch wenn technische Probleme den Release überschatteten.

Was viele nicht wissen: Von The Witcher gibt es eine ganz besondere Sammleredition, die so selten ist, dass selbst viele der Entwickler*innen nicht wussten, dass sie existiert.

Das steckt in der Developer's Edition

Der polnische Spiele-Sammler Filip Turczyński hat vor wenigen Tagen mit einem Post auf X auf die Developers Edition von The Witcher aufmerksam gemacht. Laut eigener Aussage handelt es sich dabei um das seltenste Stück seiner Sammlung, zu der unter anderem auch mehr als 50 Konsolen und viele weitere Special Editions gehören.

Den Post mit ein paar Bildern der Edition haben wir hier für euch eingebunden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bei der The Witcher Developers Edition handelt es sich um eine ganz besondere Ausgabe, die CD Projekt insgesamt weniger als 150 Mal hergestellt hat und die nur an ausgewählte Partner und Mitarbeitende verteilt wurden.

Das steckt in der von außen eher unscheinbaren Box:

das Spiel in dreifacher Ausführung (auf Polnisch, Englisch und Russisch)

ein T-Shirt

ein Art-Book

eine Karte

ein Medaillon

eine besondere Bedienungsanleitung

ein Schlüsselanhänger

der Soundtrack

die Dokumentation zur Entwicklung

3:47 Die Witcher Evolution - Alle Teile der Witcher-Reihe im Grafik-Vergleich - Alle Teile der Witcher-Reihe im Grafik-Vergleich

Autoplay

Die Besonderheit und Echtheit der Edition lässt sich auf der Rückseite des Medaillons ablesen. In diesem Fall steht dort die Nummer 4.072. Solche Medaillons waren auch in der Collector's Edition enthalten, dort reichen die Zahlen allerdings "nur" bis 3.200. Die Entwickler*innen bekamen zudem Medaillons mit den Zahlen 3.201 bis 3.500 überreicht.

Es handelt sich also um spezielle Nachdrucke, die extra für die Developers Edition angefertigt wurden. Die einzelnen Versionen wurden zudem gewissermaßen von Hand zusammengestellt. Die britische und russische Ausgabe des Spiels mussten nämlich in der Zentrale von CD Projekt einzeln ausgepackt und in die Box eingefügt werden.

Das alles macht die Developers Edition von The Witcher zu einem extrem wertvollen und seltenen Sammlerstück. Auf der Online-Auktionsplattform eBay wird eine Ausgabe derzeit etwa für 29.999 Złoty angeboten, was fast 7.000 Euro entspricht.

Wie gefällt euch die besondere Ausgabe? Wäre sie euch 7000 Euro wert?