The Witcher Netflix - Produzentin enthüllt eigentliches Ende

Wer auch nur eine Folge der Witcher-Netflixserie gesehen hat weiß, dass Geralts Lieblingswort ein gebrummeltes "Hm" ist - und zwar in jeder Lebenslage. Wie sich herausstellt, hatte der wortkarge Hexer jedoch vor allem im Finale ursprünglich so einiges mehr zu sagen.

Lauren Hissrich, Showrunnerin der Witcher-Serie, ist immer sehr mitteilungsfreudig, wenn es um die Netflix-Adaption geht. Im Vorfeld teilte sie diverse Casting-Entscheidungen mit, beschrieb bereits, wie die Hauptfiguren in der zweiten Staffel miteinander umgehen werden und ist auf Twitter im ständigen Dialog mit den Fans.

Jetzt teilte sie genau dort auch eine Seite aus dem Drehbuch der Serie, die den Dialog des Finales, also der letzten Szene der letzten Folge, zeigt.

Im ausgestrahlten Finale treffen Geralt und Ciri lediglich in der Nähe von Sodden aufeinander, er murmelt etwas darüber, wie Menschen durch das Schicksal miteinander verbunden sind und sie fragt ihn nach Yennefer, danach endet die Serie.

We made choices through the whole process. Would I change this one? Good question. It's probably the one I contemplate the most, at night, lying in bed. But here we are. And forward we go, learning every step of the way. I'm not going anywhere. ?