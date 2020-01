Mit der ersten Staffel von The Witcher auf Netflix ist eine neue Erfolgswelle rund um Geralt, Yennefer und Co. ausgebrochen. Doch wie es meist so ist, ist der Auftakt einer auf viele Staffeln ausgelegten Serie meist die Basis für all das, was uns später erwartet und oft nicht frei von Fehlern. Auch The Witcher hat hier gewiss noch Luft nach oben, unter anderem bei der Rüstung der Nilfgaarder, die selbst bei vielen Fans keinen großen Anklang fand.

In einem früheren Interview erklärten Showrunnerin Lauren S. Hissrich und Produzent Tomasz Baginski das eigenwillige Aussehen noch mit einem Verweis auf die Optik realer Rüstungen und damit, dass die Nilfgaarder schnell Rüstungen anfertigen mussten, und keine Zeit für Perfektion hatten. So ganz zufrieden scheinen die Produzenten aber wohl doch nicht mit dem Aussehen zu sein.

Nilfgaarder Rüstung wird komplett überarbeitet

In einem Interview im Podcast Writer Experience bestätigte Hissrich jetzt, dass die Nilfgaarder Rüstung in Staffel 2 komplett überarbeitet wird.

"Die zweite Staffel wird aufregend. Sie bietet eine Chance auf die gemachten Fehler zu schauen und sie auszubessern. (...) Die Nilfgaarder Rüstung wird komplett anders aussehen. Wir haben mit Staffel 2 die Möglichkeit Fehler zu korrigieren, wenn man das denn möchte. "

Infos darüber, welche Änderungen das Team an der Rüstung vornimmt, gibt es derweil nicht. Wir dürfen also gespannt sein, was "komplett anders aussehen" für die Rüstung in Staffel 2 bedeutet.

Die Serie zu The Witcher ist seit Ende 2019 auf Netflix verfügbar. 2021 soll eine zweite Staffel folgen, über die bereits einige Informationen bekannt sind.

Wie hat euch die Rüstung der Nilfgaarder gefallen?