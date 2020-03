This Land is My Land für PS4 & Xbox One? Das sagt der Entwickler

Immer wieder gibt es Spiele, die erst einmal nur auf dem PC in eine Early Access-Phase starten aber die Frage im Raum steht, ob es auch eine Konsolenfassung geben wird. Das gilt auch für den Survivaltitel This Land is My Land, in dem ihr in die Rolle des Häuptlings eines Ureinwohnerstammes schlüpft.

Das sagt der Entwickler zur PS4 & Xbox One

Seit dem 20. November 2019 befindet sich das Spiel mittlerweile in einer Early Access-Phase auf dem PC aber die Entwickler haben sich bereits Monate zuvor im Juli 2019 in einem FAQ zu einer Konsolenversion geäußert.

"Zu Beginn wird das Spiel nur für Windows-PCs verfügbar sein. Andere Plattformen (so wie Xbox One und PS4) werden aber in Erwägung gezogen. Da wir ein kleines Team sind, das an verschiedenen Dingen zur gleichen Zeit arbeitet, wäre eine Portierung derzeit nicht ideal für uns."

Demnach ist die PC-Fassung erst einmal die Priorität aber Versionen für die PS4 und Xbox One sind nicht ausgeschlossen. Wahrscheinlich wird die Portierung erst dann angegangen, wenn das eigentliche Spiel auf dem PC abgeschlossen ist. Da das noch etwas dauert und das Team nur aus vier Mitgliedern besteht, könnte es auch sein, dass wir in einigen Jahren This Land is My Land auf der PS5 oder Xbox Series X spielen können.

Das ist This Land is My Land

Plattformen: Bisher nur für PC

Release: 20.11.2019 (Early Access)

Genre: Survival

Darum geht's: This Land is My Land ist ein Survival-Actionspiel mit Stealth-Elementen, das im Nordamerika während der Pionierzeit im 19. Jahrhundert angesiedelt ist. Spieler schlüpfen in die Haut des Häuptlings eines kleinen Ureinwohnerstammes, der sein durch die Siedler genommenes Land zurückerobern will.

Überleben in der Prärie: Im Vordergrund stehen dabei neben dem Setting die verschiedenen Survival-Elemente. Ihr müsst in der offenen Welt nicht nur überleben sondern auch Tiere jagen, Gegenstände herstellen und die Camps der Pioniere zerschlagen, um euer Land wieder zurückzuerobern. Vor allem für letzteres habt ihr verschiedene Waffen wie Messer, Pfeil und Bogen, Schusswaffen sowie Fallen zur Hand.

Führt euren eigenen Stamm: Als Häuptling müsst ihr auch euren Stamm managen und erweitern, indem ihr immer mehr Teile des Landes zurückerobert. Zudem gibt es auch weitere von der KI-gesteuerte Krieger, die ihr nicht nur auf Ressourcen-Suche sondern auch direkt in den Kampf gegen die Pioniere schicken könnt.