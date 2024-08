THQ Nordic Showcase 2024 - Alle Spiele und Trailer der Show im Überblick

Der THQ Nordic Showcase 2024 ist vorbei, das gab es alles zu sehen.

Publisher THQ Nordic hat auch im Jahr 2024 einen Showcase veranstaltet. In knapp 30 Minuten wurden sowohl Updates zu bereits bekannten Spielen gegeben, als auch neue Titel angekündigt.

Schade: Zu fast allen gezeigten Spielen gibt es noch keinen konkreten Release-Termin. Wir haben alle Trailer und Spiele des Showcases in diesem Artikel gesammelt.

The Eternal Life of Goldman

2:21 The Eternal Life of Goldman: Dieser neue Plattformer sieht absolut fantastisch aus!

Genre: Jump&Run/Plattformer

Jump&Run/Plattformer Systeme: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Release: Noch nicht bekannt

The Eternal Life of Goldman war eine der Neuankündingen auf dem Showcase und wird bei den Weappy Studios (This is the Police) entwickelt. In dem Plattformer schlüpft ihr in die Rolle eines alten Mannes, der auf einer tropischen Insel diverse Abenteuer erlebt und sich durch mehrere Level voller Gefahren kämpfen muss.

Der Titel wurde von alten Sagen und Mythen inspiriert, die Story soll wendungsreich sein und sich mit großen Fragen rund um Leben und Tod beschäftigen. Spielerisch gibt's einen genretypischen Mix aus Hüpfen und Kämpfen, der Stock des Opas lässt sich zudem mit diversen Upgrades verbessern, mit denen dann beispielsweise neue Orte erreicht werden können.

Besonders auffällig ist der Grafikstil des Jump&Runs – laut den Entwicklern ist alles im Spiel handgezeichnet, die Areale strotzen nur so vor liebevollen Details. Wer also auf das Genre steht, sollte den Titel unbedingt im Auge behalten.

Wreckfest 2

1:31 Wreckfest 2 enthüllt: Neues Zerstörungs-Rennspiel setzt vor allem auf Anpassbarkeit

Genre: Rennspiel

Rennspiel Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Release: Noch nicht bekannt

Und noch eine Neuankündigung: Wreckfest 2 ist der Nachfolger des 2018 erschienenen Rennspiels aus dem Hause Flatout Games, in dem ihr euch auf diversen Asphalt- und Matschkursen die Karosserien zerdellt. Große Überraschungen scheint es beim zweiten Teil nicht zu geben, das Spielprinzip ist immer noch dasselbe und ihr geht in diversen Single- und Multiplayer-Modi an den Start.

Diverse Neuerungen gibt es aber trotzdem: So soll die überarbeitete ROMU-Engine für noch detaillierte Schäden an den Autos sorgen und die verbesserte Soundkulisse euch noch mehr ins Spiel hineinziehen.

Außerdem gibt es nun die Möglichkeit, die Karren in etlichen Kategorien zu modifizieren, beispielsweise über einen Lackeditor, bei dem ihr sogar Rostflecken auf die Karosserien pinseln könnt.

Titan Quest 2

2:13 Titan 2 Quest zeigt endlich ausführliches Gameplay - Kämpfe, Charakterentwicklung und Boss-Fight

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Release: Noch nicht bekannt

Zum Action-Rollenspiel von Grimlore Games wurden endlich erste Gameplay-Szenen gezeigt. Und die zeigen, dass wir uns hier auf einen echten Diablo-Konkurrenten freuen können.

Wie im ersten Teil verschlägt es euch auch in Titan Quest 2 ins Sagenreich der griechischen Antike, in der ihr euch mit Monstern kloppt und etliche Geheimnisse und Schätze entdecken könnt.

Das Spiel soll ein flexibles Skill-System und damit eine variantenreiche Charakter-Progression ermöglichen, auch die Bosskämpfe sollen ein echtes Highlight sein. Im Video gibt es einen davon bereits zu sehen.

Epic Mickey Rebrushed

2:11 Epic Mickey Rebrushed: Neuauflage erscheint im September und bringt viele Verbesserungen mit

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Release: 24. September 2024

Bei Epic Mickey Rebrushed handelt es sich um einen verbesserten Re-Release des Action-Adventures von Warren Spector, das ursprünglich im Jahr 2010 erschien.

Und das bietet alles, was man von einer modernen Neuauflage erwarten kann. So gibt es etwa deutlich verbesserte Framerates und Auflösungen für die aktuellen Konsolen (4K und 60 fps), darüber hinaus kann Mickey auch neue Fähigkeiten wie einen Dash einsetzen.

Außerdem wurden neue Geheimnisse im Spiel versteckt und ihr könnt in einem Photo-Modus schicke Bilder knipsen. Lange müsst ihr auf das Spiel nicht mehr warten, Epic Mickey Rebrushed erscheint nämlich bereits Ende September.

Gothic Remake

4:25 Gothic Remake: Hier ist frisches Gameplay-Material zur Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Release: 2024

Die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers aus dem Jahr 2001 war schon länger angekündigt, auf dem Showcase gab es nun endlich ausführliche Spielszenen zu sehen. Und die verraten schon, was dem Team von Entwickler Alkimia Interactive wichtig ist.

Das Remake soll nämlich möglichst nah am Original bleiben und auf dessen Stärken setzen. Das waren die für damalige Verhältnisse enorm lebendige Welt, die Erkundung der Areale, sowie die spannende Story und das Kampfsystem. Jeder dieser Punkte wurde behutsam angepasst, ohne aber den Geist des Vorbilds zu verletzen – sagen zumindest die Entwickler*innen.

Neu ist unter anderem ein komplettes Klettersystem, das über das Hochziehen an Kanten wie im Original hinausgeht. Außerdem wurde das Crafting-Sytem erweitert und auch die Optik sieht dank Unreal Engine 5 deutlich besser aus als die Vorlage. Der Titel soll noch im Jahr 2024 erscheinen, ein konkreter Release-Termin wurde aber nicht bekannt gegeben.

Was war euer Highlight vom Showcase?