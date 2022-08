Tim und Struppi sind die Helden meiner Kindheit und bekommen 2023 ein neues Videospiel

Wenn man mich fragen würde, zu welchem Comic es mehr Videospiel-Umsetzungen geben sollte, dann würde ich vermutlich wie aus der Pistole geschossen: "Tim und Struppi" antworten. Die beiden Figuren aus der Feder des belgischen Künstlers Hergé sind für mich nämlich weit mehr als nur bloße Comic-Protagonisten, sie sind vielmehr echte Helden meiner Kindheit.

Ich kann mich beispielsweise noch gut daran erinnern, wie ich die TV-Serie zu den Abenteuern des jungen Reporters Tim, der zusammen mit seinem Hund Struppi auf der ganzen Welt spannende Abenteuer besteht, quasi in mir aufsaugte. Auch heute noch bekomme ich bei der Titelmelodie eine krasse Gänsehaut. Zu vielen Videospielumsetzungen reichte es bislang komischerweise aber nicht, die letzte stammt aus dem Jahr 2011, angedockt an den Kinofilm von Steven Spielberg.

Dabei eignen sich die Geschichten von Tim und Struppi meiner Einschätzung nach hervorragend für beispielsweise Action-Adventures. Viele Comics – und auch der Kinofilm – versprühen beispielsweise fast schon Uncharted-Vibes.

Tobias Veltin Tobi ist eigentlich gar nicht der allergrößte Comic-Fan, ein paar Ausnahmen gibt es allerdings. Tim und Struppi gehört beispielsweise dazu, von denen er die meisten Hefte übrigens nicht zu Hause, sondern im Wartezimmer einer Kieferorthopäden-Praxis gelesen hat.

Story schon abgesteckt, Gameplay noch nicht

Und genau deswegen freue ich mich, dass es in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft tatsächlich mal wieder Versoftung der Marke geben wird. Die nennt sich "Tim und Struppi - Die Zigarren des Pharaos", basierend auf dem gleichnamigen Comic und wurde eigentlich schon vor mehr als zwei Jahren angekündigt, verschwand danach aber komplett in der Versenkung.

Jetzt gibt es aber ein neues Lebenszeichen in Form von ein paar Screenshots, die noch nicht allzu viel über das Spiel oder mögliche Gameplay-Elemente verraten. Mich katapultieren sie aber sofort wieder in mein 8-jähriges Ich, das unbedingt mehr über Tim und Struppis neues Abenteuer erfahren will.

Die Hintergrundgeschichte ist immerhin schon mal abgesteckt: Auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer trifft Tim einen Ägyptologen und beschließt, das geheimnisumwobene Grab des Pharaos Kih-Oskh zu untersuchen. Und natürlich hält das Grabmal einige Überraschungen bereit, ein weiterer Handlungsstrang zieht Tim dabei zudem noch in die Machenschaften einer Rauschgiftbande hinein.

Spielerisch soll das Ganze ein Action-Adventure werden. Mehr ist darüber hinaus noch nicht bekannt, auch der finale Grafikstil lässt sich anhand der ersten Bilder nur erahnen. Trotzdem ist besonders der Fan in mir mehr als gespannt auf Tim und Struppi - Die Zigarren des Pharaos und freut sich auf das Jahr 2023, wenn der Titel für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erscheinen soll.

Seid ihr auch Tim und Struppi-Fans?