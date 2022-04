Tiny Tina's Wonderlands schenkt euch das zehnfache Loot mit neuem Shift-Code

Zu wenig Loot kann den Borderlands-Spielen wohl niemand vorwerfen, aber die wirklich gute legendäre Ausrüstung bekommt man eher selten zu sehen. Das ist auch im Ableger Tiny Tina's Wonderlands nicht anders, zum Glück gibt es aber ein paar Möglichkeiten, um die Chancen auf seltene Ausrüstung zu erhöhen.

Neuer Shift-Code schenkt euch extra viel Loot

Neben dem Erhöhen von Beuteglück und Co. sind besonders die Shift-Codes eine einfache Möglichkeit, an gute Ausrüstung zu kommen. Wenn ihr sie einlöst, bekommt ihr nämlich Skelettschlüssel, mit denen ihr die Skeletttruhe in Prachthuf öffnen könnt, die euch wertvolles Loot garantiert.



Der einzige Haken? Shift-Codes sind für gewöhnlich nur für kurze Zeit gültig und verschaffen euch gerade mal einen Skelett-Schlüssel - also einmal Truhe öffnen. Anders ist das beim neuesten Code, den ihr direkt im Spiel oder auf der Shift-Seite von Gearbox einlösen könnt: Denn dieser Code beschert euch ganze 10 Skelettschlüssel, was effektiv die zehnfache Menge an Loot bedeutet.

Shift-Code für zehn Skelett-Schlüssel: BTXT3-W3H6J-6CBCW-JBTJJ-XZW9F

BTXT3-W3H6J-6CBCW-JBTJJ-XZW9F Wie lange ist der Code gültig? Ein Verfallsdatum ist nicht angegeben, er könnte also dauerhaft gültig sein. Ihr solltet ihn euch aber zur Sicherheit trotzdem bald schnappen.

Wenn ihr wissen wollt, welche Shift-Codes es sonst noch gibt und wie genau ihr sie einlöst, könnt ihr in unsere Übersicht schauen:

Erster DLC bringt einen neuen Boss, der sich entwickelt

Der Shift-Code erscheint zeitgleich mit dem ersten DLC zu Tiny Tina's Wonderlands, der euch neben einer neuen Story auch einen neuen Dungeon und Bosskampf liefert.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum DLC anschauen:

Das Besondere am Kampf gegen den Boss Chums ist, dass er sich jede Woche weiterentwickelt. Insgesamt vier Formen müsst ihr besiegen, von denen pro Woche eine freigeschaltet wird. Dabei soll der Gegner jedes mal knackiger werden und neue Fähigkeiten und Attacken bekommen. Alle Infos zum DLC und den drei noch geplanten Erweiterungen haben wir euch hier zusammengefasst.

Seid ihr noch auf der Suche nach einem bestimmten seltenen Ausrüstungsgegenstand, um euren Build zu vervollständigen? Oder nehmt ihr lieber, was euch in die Hände fällt?