Tiny Tina's Wonderlands schenkt euch Shift-Code für Gratis-Loot, aber beeilt euch

Das Warten auf die Fortsetzung eines der besten Borderlands 2-DLCs hat ein Ende: Mit Tiny Tina's Wonderlands geht es wieder in eine abgefahrene Fantasywelt voller Knarren und Magie. Pünktlich zum Release des Spiels gibt es auch den ersten Shift-Key, mit dem ihr euch ziemlich gutes Loot sichern könnt.

Der erste Shift-Code: JBRTT-BZH6F-CC3W5-3TTTB-XB9HH

Aber ihr müsst euch beeilen: Der Code ist nur bis zum 31. März 2022 gültig, löst ihn also unbedingt vorher ein. Wenn es bei Tiny Tina aber wie bei den bisherigen Borderlands-Spielen abläuft, können wir davon ausgehen, das es regelmäßig neue Codes geben wird.

Was bringen euch Shift-Codes?

Shift-Codes könnt ihr in der Borderlands-Reihe einlösen, um euch seltenes Gratis-Loot zu verschaffen, wie kosmetische Gegenstände oder Skelettschlüssel, die in früheren Teilen noch Goldene Schlüssel hießen. Die Skelettschlüssel könnt ihr dann an einer bestimmten Truhe direkt im Spiel einlösen, um euch Waffen zu holen, die in der Regel episch oder sogar legendär sind.

Wie wichtig Waffen für Tiny Tina's Wonderlands sind, zeigt euch auch nochmal der Gameplay-Trailer:

So löst ihr Shift-Codes in Tiny Tina's Wonderlands ein

Um die Shift-Codes einzulösen, braucht ihr als allererstes ein Shift-Konto, das ihr euch auf der Shift-Seite von Gearbox erstellen könnt. Hier könnt ihr auch das Konto eurer Konsolen-Plattform verbinden. Habt ihr euer Konto verknüpft, könnt ihr die Codes ab jetzt über zwei Wege einlösen:

Über die Webseite: Ihr könnt den Code auf der Webseite unter "Belohnungen" einlösen.

Ihr könnt den Code auf der Webseite unter "Belohnungen" einlösen. Im Spiel: Ihr könnt den Code auch direkt im Spiel eingeben. Dazu müsst ihr im Hauptmenü auf Social klicken und dann auf den Reiter "Shift" wechseln.

Skelettschlüssel einlösen: Wenn ihr eure Skelettschlüssel zu Waffen machen wollt, müsst ihr im Spiel nach Prachthuf reisen. In der Stadt findet ihr, direkt vorm Eingang des Schlosses, eine goldene Kiste. Sie zu öffnen und euch das Loot darin zu sichern, kostet jedes mal einen Skelettschlüssel.

Tiny Tina's Wonderlands ist seit dem 25. März 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC verfügbar und kann sich in den internationalen Wertungen durchaus sehen lassen.

Habt ihr eine Lieblingswaffe aus den Borderlands-Spielen, die es unbedingt in Tiny Tina's Wonderlands geben muss?