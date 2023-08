Titan Quest 2 angekündigt: Legendärer Diablo-Konkurrent wird auf PS5 und Xbox Series X/S fortgesetzt

Titan Quest ist zurück!

Die Entwicklung von Titan Quest 2 ist seit gut zwei Jahren ein offenes Geheimnis. Während eines Showcase hat Publisher THQ Nordic die Fortsetzung des legendären Action-Rollenspiels aus dem Jahr 2006 offiziell gemacht und einen ersten Render-Trailer veröffentlicht.

Alles Wichtige zu Titan Quest 2 auf einen Blick:

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Entwickler: Grimlore Games

Grimlore Games Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: unbekannt

Den ersten Trailer zu Titan Quest 2 könnt ihr euch hier anschauen:

2:39 Titan Quest 2: Das neue Action-Rollenspiel im ersten Trailer

Infos zur Entwicklung von Titan Quest 2

Titan Quest 2 ist aktuell beim Münchner Entwickler Grimlore Games in Arbeit. Kommt euch der Name bekannt vor, habt ihr vielleicht die Echtzeit-Strategie Spellforce 3 gespielt. Das Spiel entsteht durch Fördermittel des Bundes und wurde bereits 2021 unter dem Codenamen "Project Minerva" bekannt.

Titan Quest? Was war das nochmal?

Titan Quest ist bis heute eines der besten klassischen Hack & Slays, das 2006 für PC erschien und in direkter Konkurrenz zu Diablo 2 stand. 2018 folgten Ports für Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.

Darum geht's: Das ARPG dreht sich um die antiken Kulturen Ägyptens, Griechenlands und Chinas und bezieht deren Mythologie ein. Während mächtige Titanen versuchen, die Erde zu erobern, ist es eure Aufgabe, genau das zu verhindern.

Die Highlights aus dem THQ Nordic-Showcase

Neben neuen Trailern zu Trine 5, Outcast 2, den Remakes zu Alone in the Dark und Gothic, wurde zudem ein neues South Park-Spiel angekündigt – alles Wichtige unter dem Link:

Neues South Park-Spiel

Für die Schildkröten-Fans unter euch gab es zudem einen ersten Trailer zu The Last Ronin, dem neuen und überaus düsteren Teenage Mutant Ninja Turtles-Spiel, das auf der Comic-Reihe von 2020 beruht.

Titan Quest ist zurück. Freut ihr euch auf das Hack & Slay und habt vielleicht sogar das Original damals auf dem PC gespielt?