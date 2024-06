Todd Howard ist egal, wie sehr ihr Fallout 5 wollt - ihr müsst warten

Todd Howard verantwortet bei Bethesda große RPG-Marken wie Fallout und The Elder Scrolls.

Die Amazon-Serie zu Fallout hat der Marke zu neuen Popularitätshöhen verholfen und auch den letzten Spielen aus dem Universum – Fallout 4 und Fallout 76 – einen zweiten Frühling beschert.

Es ist also kein Wunder, dass es viele nun auch nach einem neuen Hauptableger der Reihe gelüstet. Schließlich ist Fallout 4 schon fast neun Jahre alt. Dass ein Fallout 5 kommen wird, hat Bethesda bereits bestätigt – will aber angesichts der aktuellen Popularität der Marke keinen Schnellschuss starten.

Todd Howard bremst Hoffnungen

Das sagte Game Director und Executive Producer Todd Howard in einem Interview mit dem YouTube-Kanal MrMattyPlays. Dort betonte der bekannte Entwickler zwar, dass Fallout so populär wie noch nie sei, trat aber bezüglich neuer Spiele auf die Bremse (via: videogameschronicle.com):

"Im Moment füllt die Fallout-Fernsehserie eine gewisse Nische in Bezug auf das Franchise und die Erzählung der Geschichte. Ich verstehe den Wunsch nach einem neuen Hauptspiel für Einzelspieler sehr gut, aber so etwas braucht Zeit. Ich denke nicht, dass es schlecht ist, wenn die Leute auch etwas vermissen."

Die angesprochene Zeit bei der Entwicklung will sich Bethesda unbedingt nehmen um eine Sache zu gewährleisten, so Howard.

"Wir wollen es einfach richtig machen und sicherstellen, dass alles, was wir in einem Franchise machen, ob es nun Elder Scrolls oder Fallout oder jetzt Starfield ist, zu bedeutungsvollen Momenten für jeden wird, der diese Franchises so sehr liebt wie wir."

12:06 Die Fallout-Serie ist für die Spiele viel wichtiger, als ich dachte!

Release vermutlich noch über ein halbes Jahrzehnt entfernt

Zu konkreten Zeitangaben oder Ausblicken ließ sich der Bethesda-Obere nicht hinreißen. Vermutlich auch aus dem Grund, weil es bis zur Veröffentlichung noch locker über ein halbes Jahrzehnt dauern wird.

Zwar sagte Todd Howard vor wenigen Monaten, dass man nach Wegen suche, um die Produktionsrate zu steigern, allerdings soll erst ein weiteres Mammutprojekt abgeschlossen werden – The Elder Scrolls 6 – bevor die Entwicklung an Fallout 5 richtig losgeht.

Mehr zu allem, was bereits zum nächsten großen Fallout-Spiel bekannt ist, lest ihr hier:

Gu möglich also, dass noch einige Staffeln der Amazon-Serie produziert und veröffentlicht werden, bevor wir ein Fallout 5 – oder wie es auch immer heißen wird – in die Finger bekommen. Bis dahin heißt es: geduldig sein. Und eventuell einfach nochmal die bereits erscheinen Hauptteile der Serie durchspielen.

Hättet ihr gerne schon in der nächsten Zeit einen neuen Fallout-Hauptableger? Oder entdeckt ihr das Universum erst jetzt und zockt die älteren Spiele durch?