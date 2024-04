Fallout 5: Release, Open World, Singleplayer und mehr - alles, was wir bereits zum Bethesda-RPG wissen

Alles, was wir bereits zu Fallout 5 wissen.

Mit dem Release der TV-Serie zu Fallout dürften viele Fans der Reihe nun auch ungeduldig auf den nächsten Hauptableger schielen – immerhin ist Fallout 4 bereits 2015 erschienen. Die gute Nachricht ist: Fallout 5 ist bei Entwickler Bethesda bereits in Planung. Aber wir müssen uns trotzdem in Geduld üben. Hier fassen wir alle Infos zum Spiel zusammen.

Release: Wann erscheint Fallout 5?

Dass Fallout 5 kommen wird, hat Bethesda bereits offiziell bestätigt. Einen konkreten Zeitraum für den Release gibt es allerdings noch nicht. Bislang hat Entwickler Bethesda lediglich bestätigt, dass Fallout 5 das nächste große Projekt des Studios nach The Elder Scrolls 6 sein wird.

Zuletzt hatte Todd Howard 2022 im Interview mit IGN erklärt:

"Ja, Elder Scrolls 6 ist in der Pre-Production, und wir werden Fallout 5 im Anschluss entwickeln, also ist unser Kalender für eine lange Zeit sehr voll. Zudem haben wir noch einige andere Projekte, auf die wir ab und an einen Blick werfen."

Da auch der Skyrim-Nachfolger noch keinen konkreten Release hat und möglicherweise erst 2028 oder später erscheinen könnte, müssen sich Fallout-Fans also in Geduld üben. Es ist also gut möglich, dass wir vor 2030 nicht mit konkreten Infos rechnen brauchen.

Plattformen: Kommt Fallout 5 auch für PlayStation?

Bethesda Game Studios gehört inzwischen zu Xbox, zuletzt ist auch Starfield nur für Xbox Series X/S und PC erschienen. Allerdings gibt es noch keine offizielle Aussage dazu, wie das bei Fallout 5 aussehen wird. Microsoft hatte zuletzt erklärt, dass die Entscheidung über die Xbox-Exklusivität großer Titel "von Fall zu Fall" getroffen werden soll.

Wir können aber zumindest davon ausgehen, dass Fallout 5 wahrscheinlich für Xbox, PC und Day One im Game Pass erscheinen wird. Je nachdem, wann der Release von Fallout 5 ist, ist natürlich auch schon denkbar, dass es für die nächste Konsolengeneration kommen wird.

Wird Fallout 5 Singleplayer oder Multiplayer?

Die Fallout-Spiele sind traditionell Singleplayer-Erfahrungen, mit dem neuesten Ableger Fallout 76 ist die Serie aber von der Formel abgewichen und wurde stattdessen zum Multiplayer-PRG.

Wer sich jetzt Sorgen macht, dass es mit der Reihe so weiter geht, den können wir beruhigen: Bereits 2018 hat Todd Howard im Interview mit GameStar erklärt, dass man sowohl bei Fallout 5 als auch The Elder Scrolls 6 auf Singleplayer setzen will:

"Ich glaube, diese Spiele wollen wir weiter als Singleplayer-Titel entwickeln. Darauf wird unser Fokus liegen."

Das bedeutet allerdings nicht, dass es in Fallout 5 keine Multiplayer-Elemente oder Koop geben könnte. Das ließ Howard bislang noch offen.

53:04 Fallout 5, Fallout London, Serie: Die Zukunft wird ein Spagat

Story: Was erwartet uns in Fallout 5?

Bislang ist noch nicht viel zur Story von Fallout 5 bekannt. Zuletzt hatte Todd Howard Ende 2021 erklärt, dass es ein einseitiges Dokument mit Ideen gebe, die man ins Spiel bringen wolle.

Die TV-Serie zu Fallout bringt hier aber noch einmal etwas frischen Wind rein. Nicht nur musste die Serie einige Elemente rauslassen, die das Entwicklerteam für Fallout 5 eingeplant hat – auch die Story der Show gehört zum Kanon im Fallout-Universum. Entsprechend dürften bestimmte Entwicklungen in der Serie auch einen Einfluss auf das Spiel haben.

Wir spoilern an dieser Stelle natürlich nicht das Ende der ersten Staffel, aber hier gibt es noch einmal die Zusammenfassung und welche Implikationen drin stecken:

Bekommt Fallout 5 eine neue Engine?

Bethesda arbeitet bislang mit der hauseigene Creation-Engine. Schon 2020 hatte das Team angekündigt, die Engine für Starfield und The Elder Scrolls 6 komplett überarbeiten zu wollen. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass die Engine, die ursprünglich bereits 2011 erschienen ist, auch für Fallout 5 wieder zum Einsatz kommen wird. Bestätigt ist das aber bislang noch nicht.