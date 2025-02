Neues Rennspiel bringt Tuning & Atmosphäre von Need for Speed Underground zurück und wird dafür auf Steam gefeiert

Tokyo Xtreme Racer hat einen vielversprechenden Early-Access-Start hingelegt.

Auf Steam kommt aktuell ein neues Rennspiel extrem gut an. Tokyo Xtreme Racer ist am 23. Januar auf Steam in den Early Access gestartet. Falls euch der Titel bekannt vorkommt, dürfte das daran liegen, dass ihr die Reihe schon von der PS2 oder der Sega Dreamcast kennt. Wir stellen euch das neue Racing-Game vor.

Einen Trailer könnt ihr euch direkt hier ansehen:

0:52 Tokyo Xtreme Racer sieht aus wie Need for Speed in einer japanischen Großstadt

Das ist Tokyo Xtreme Racer

Tokyo Xtreme Racer ist ein neues Rennspiel, das nur auf den Highways der japanischen Hauptstadt angesiedelt ist. Street-Racer kämpfen hier in illegalen Rennen um Ruhm und Ehre.

Die eingesetzten Autos können umfangreich aufgemotzt und optisch an die eigenen Vorlieben angepasst werden, was uns stark an die Need for Speed Underground-Reihe erinnert.

Ausgefallene Rennen: Eine Besonderheit betrifft allerdings die Rennen selbst. Diese finden nämlich nicht klassisch von Punkt zu Punkt oder auf Rundkursen statt. Stattdessen treffen sich die Racer eher zufällig auf den Straßen Tokyos. Durch ein Aufleuchten der Frontlichter wird ein sogenanntes "SP Battle" initiiert.

In diesen Battles geht es darum, die SP-Anzeige des Gegners auf null zu bringen, bevor die eigene Anzeige geleert ist. Dafür muss der Gegner im engen Verkehr von Tokyo abgehängt werden. Zwischen den Rennen könnt ihr die Landschaft genießen und die Augen nach dem nächsten Gegner offenhalten.

Erstklassiger Start: Der Early-Access-Start ist Tokyo Xtreme Racer schonmal eindrucksvoll gelungen. Nach knapp 4000 User-Bewertungen steht der Titel bei Steam aktuell auf "Äußerst positiv", was mindestens 95% positiven Wertungen entspricht.

Gelobt werden neben der guten Technik auch das einzigartige SP-System sowie der Verzicht auf einen Battle Pass oder Ähnliches. Mehrere User bezeichnen den Titel als eine Art PS2-Spiel mit moderner Technik und meinen das vollumfänglich positiv.

Das steckt dahinter: Die Rennspielreihe stammt vom in Tokyo ansässigen Studio Genki und blickt tatsächlich auf eine über 30 Jahre lange Geschichte zurück. Der erste Teil Shutokō Battle '94 Keiichi Tsuchiya Drift King erschien, genau wie die beiden ersten Nachfolger, allerdings nie außerhalb von Japan. Erst mit dem vierten Ableger Tokyo Highway Battle schaffte die Serie dann 1996 den Sprung in die USA und Europa.

Es folgten vier weitere exklusiv in Japan veröffentlichte Teile, bis dann Tokyo Xtreme Racer 1999 erneut auch außerhalb von Japan erhältlich war. Bis 2006 gab es eine Vielzahl an Nachfolgern und Spin-Offs unter anderem für die PS2, die PSP, den Game Boy Advance und die Xbox 360.

Kennt ihr Tokyo Xtreme Racer und werdet ihr dem neuen Teil eine Chance geben?