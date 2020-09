Gerücht: Tom Holland spielt Link in der Zelda-Serie auf Netflix

Nintendo möchte den Fans über die Spiele hinaus etwas bieten. Und damit meinen wir nicht nur einen Freizeitpark im Mario-Stil, sondern auch "mehrere andere Projekte für visuelle Inhalte", wie das Unternehmen in einem Meeting laut VGC erklärte. Das würde auch zu den Gerüchen von WGTC passen, dass Nintendo mit Netflix ein oder gar mehrere Zelda-Projekte plant.

The Legend of Zelda bald auf Netflix?

Mit "visuelle Inhalte" muss nicht zwangsläufig ein Film oder eine Serie gemeint sein, aber im Zusammenhang mit The Legend of Zelda ist es nicht das erste Mal, dass über eine Zusammenarbeit mit Netflix gemunkelt wird. Angeblich soll "sowohl ein Film als auch eine TV-Show diskutiert werden".

Tom Holland als Link? Einen Kandidaten für die Hauptrolle soll Netflix wohl auch schon ins Auge gefasst haben. Der aktuelle Spider-Man-Darsteller Tom Holland soll angeblich in die grüne Robe von Link schlüpfen. Ob er nur ein Wunschkandidat ist, oder die Verhandlungen mit ihm bereits laufen, ist jedoch unklar.

Nach wie vor nur Gerüchte: Auch wenn WGTC in der Vergangenheit durchaus schon mit seinen Annahmen richtig lag, ist noch nichts in der Richtung offiziell bestätigt worden. Denkbar wäre es zwar, da das beliebte Zelda-Franchise nächstes Jahr sein 35. Jubiläum feiert und Nintendo im Allgemeinen seine Unterhaltungsformen erweitern will, aber sicher ist bisher nur der Super Mario-Film von Illumination, der voraussichtlich 2022 erscheint.

Wie eine animierte Zelda-Serie im Ghibli-Stil aussehen könnte, zeigt bereits ein Fan-Trailer:

Wie müsste eurer Meinung nach ein Film oder eine Serie zu Zelda aussehen? Würde euch Tom Holland als Link gefallen?