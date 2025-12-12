Das neue Tomb Raider heißt Catalyst: Release, Schauplatz und der erste Blick auf die neue Lara Croft

Das nächste Spiel mit Lara Croft in der Hauptrolle heißt Tomb Raider Catalyst.

Seit 2022 wissen wir, dass Crystal Dynamics an einem neuen Ableger der Tomb Raider-Reihe arbeitet. Konkrete Infos zum kommenden Action-Adventure mit Lara Croft wurden allerdings erst heute Nacht bei den The Game Awards enthüllt. Wir fassen für euch alles Wichtige zusammen.

Release-Infos zu Tomb Raider Catalyst

Der neue Teil hört auf den Namen Tomb Raider Catalyst und soll 2027 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Entwickelt wird das Spiel in der Unreal Engine 5 und wie die neue Lara aussieht, seht ihr im ersten Trailer zum Spiel:

1:40 Tomb Raider Catalyst: So sieht das brandneue Abenteuer von Lara Croft aus

Autoplay

Es geht für Lara Croft zurück zu den Wurzeln

Wie zuletzt in Tomb Raider 3, geht's für Lara nach Nordindien, wo uns laut Crystal Dynamics die "bislang größte Spielwelt der Reihe" erwartet.

Wird Catalyst ein Open World-Spiel?

Es deutet aktuell alles darauf hin, dass das neue Tomb Raider eine Open World bekommt, in dem wir uns uneingeschränkt über eine große Karte bewegen können. In einem Leak aus 2024, der bereits das Setting enthüllt hatte, wird die Spielwelt wie folgt beschrieben:

"Weitläufige Landschaften, freie Nutzung des Motorrads, ein Fallschirm und Laras übliche Fortbewegungsmethoden."

Schaut ihr euch den Trailer an, wird euch aber noch etwas auffallen. Auch für Lara geht es charakterlich spürbar zurück zu den Wurzeln der ersten Serienteile. In Catalyst wirkt sie deutlich reifer als zuletzt in der Reboot-Trilogie, was vor allem Fans der ersten Stunde freuen dürfte.

Und hier noch ein paar Bilder aus dem Trailer:

Tomb Raider Remake und weitere Ankündigungen

Seid ihr Fans der "alten" Lara Croft, gibt's neben Catalyst noch einen weiteren Grund zur Freude. So wurde eine Neuauflage des ersten Tomb Raider während der The Game Awards angekündigt, die bereits 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll.

Alle Ankündigungen von der großen Award-Show findet ihr in Kürze auf GamePro.

Wie gefallen euch die ersten konkreten Infos zu Tomb Raider Catalyst und schlägt die Reihe für euch den richtigen Weg ein?