The Game Awards 2025: Alle Ankündigungen und Trailer in der Übersicht

Alles Wichtige von den The Game Awards 2025 findet ihr hier im Artikel.

Seid ihr gerade aus den Federn gehüpft und wollt jetzt wissen, welche Ankündigungen es auf den The Game Awards 2025 gab, seid ihr hier genau richtig. Wir fassen für euch die wichtigsten Infos von der Preisverleihung zusammen, die in diesem Jahr einige Highlights zu bieten hatte.

Wollt ihr hingegen wissen, welche Spiele in den insgesamt 29 Kategorien ausgezeichnet wurden und welches das Game of the Year ist? Hier geht's direkt zur Liste aller Sieger.

Die Highlights der Game Awards 2025

Hier im Artikel stellen wir euch die Highlights kurz und samt der wichtigsten Infos vor. Wollt ihr mehr zu den einzelnen Ankündigungen wissen, schaut gerne in die darunter verlinkten News.

Tomb Raider Catalyst

1:40 Tomb Raider Catalyst: So sieht das brandneue Abenteuer von Lara Croft aus

Autoplay

Release: 2027 für PS5, Xbox Series X/S und PC

Lara Croft ist zurück – und das gleich doppelt! Mit Tomb Raider Catalyst wurde nicht nur der neue Teil angekündigt, der in Nordindien spielt und die bislang größte Spielwelt bieten soll.

Zudem haben Crystal Dynamics mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis ein Unreal Engine 5-Remake des ersten Teils angekündigt, das bereits im kommenden Jahr erscheint:

Mehr zum Thema Tomb Raider Remake angekündigt und das wird wahrscheinlich ein echter Grafik-Hammer von Dennis Müller

Diablo 4: Lord of Hatred

3:08 Diablo 4: Lord of Hatred ist der zweite DLC zum Action-RPG - erscheint 2026

Release: 28. April 2026

Mit dem neuen Diablo 4-Addon kommen gleich zwei neue Klassen ins ARPG. Darunter der oft gewünschte Paladin, der für Vorbesteller*innen bereits ab heute spielbar ist.

Doch hier hören die guten Neuigkeiten noch lange nicht auf. Wir sagen nur Lootfilter, überarbeitete Skiltrees und kein Scherz, ihr könnt in Diablo 4 bald angeln:

Control: Resonant

3:09 Control Resonant: Remedy stellt Nachfolger vor, der schon 2026 erscheinen soll

Release: 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC

Eine ziemlich große Überraschung ist Control: Resonant von Remedy. Das Action-Adventure ist nämlich keine klassische Fortsetzung. Vielmehr wird acht Jahre nach den Ereignissen rund um Heldin Jesse Faden die Story ihres Bruders Dylan erzählt:

Resident Evil Requiem

3:24 Resident Evil Requiem: Leon kehrt im TGA-Trailer zurück

Release: 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC

Zwar war der Release von Resident Evil Requiem bereits bekannt, doch im neuen Trailer gab es endlich die Bestätigung: Leon ist nicht nur mit dabei, er ist der zweite spielbare Charakter neben Grace!

Divinity

Release: noch nicht bekannt

Das Rätselraten um die mysteriöse Statue ist vorbei. Baldur's Gate 3-Entwickler Larian hat Divinity mit einem ziemlich spektakulären und expliziten Trailer angekündigt. Ob das Spiel eine Art Reboot oder eine Fortsetzung von Original Sin 2 wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Klar ist jedoch, dass es das größte Larian-Spiel werden soll – nach Baldur's Gate 3 eine Ansage!

Pragmata

1:42 Pragmata: Capcom verrät, wann das Sci-Fi-Abenteuer erscheint und enthüllt Switch-2-Version

Release: Am 24. April, jetzt auch für Switch 2

Bereits in der Pre-Show wurde der Release von Capcoms Sci-Fi-Adventure Pragmata enthüllt, das jetzt im April auch auf die Switch 2 kommt.

Auch cool: Ihr könnt ab heute eine Demo zocken!

Mehr zum Thema Ich habe das lange verschollene Pragmata angespielt und ein Element macht mir schon jetzt Lust auf mehr von Tobias Veltin

Star Wars: Fate of the Old Republic

1:30 Star Wars: Fate of the Old Republic - Neues KOTOR auf den Game Awards angekündigt

Die erste riesengroße Überraschung kam direkt zu Beginn der Show.

KotOR 3 aka Star Wars: Fate of the Old Republic wurde mit einem ersten Trailer angekündigt. Wann das Singleplayer-Action-RPG erscheint ist allerdings noch unklar. Das Spiel kommt übrigens von Mass Effect-Director Casey Hudson.

Mit Star Wars Galactic Racer erscheint 2026 zudem noch ein Pod-Racer für Konsolen und PC.

Ace Combat 8

1:38 Ace Combat 8: Die rasante Action-Reihe bekommt einen neuen Ableger und er sieht wieder fantastisch aus

Release: 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC

Mit Wings of Theve erscheint im kommenden Jahr der neue Teil der fantastischen Flug-Actionserie, in dem wir uns als Jet-Pilot in eine hoffentlich erneut tolle Story-Kampagne stürzen.

Clair Obscur: Expedition 33

Das Game of the Year bekommt ein Gratis-Update spendiert, das ihr euch ab sofort herunterladen könnt. Mit dabei sind neue Bosse, neue Gegner und auch ein neuer Dungeon.

Alle Sieger der Preisverleihung findet ihr übrigens in unserer Übersicht:

The Game Awards 2025: Das GOTY steht! Alle Gewinner in der Übersicht von Dennis Müller

Street Fighter (Film)

0:53 Neuer Street Fighter-Trailer macht eines ganz klar: Der Film wird ein absolutes Trash-Fest

Kein Spiel, dafür aber ein neuer Trailer für den Street Fighter Film, der 2026 erscheinen soll.

Weitere interessante Ankündigungen

Phantom Blade Zero - Das chinesische Actionspiel erscheint am 09. September 2026

- Das chinesische Actionspiel erscheint am 09. September 2026 Mega Man Dual Override - Der legendäre blaue Held bekommt ein neues Spiel. Der Sidescroller erscheint 2027

- Der legendäre blaue Held bekommt ein neues Spiel. Der Sidescroller erscheint 2027 Saros - Das PS5-Actionspiel von Housemarque hat einen neuen Trailer spendiert bekommen und erscheint jetzt einen Monat später, und zwar am 30. April

1:34 Saros: neuer Trailer zum Returnal-Nachfolger zeigt einmal mehr, wie gut das PS5-Exclusives aussieht

Autoplay

Exodus - Das Sci-Fi-Actionspiel ehemaliger Mass Effect-Mitarbeiter erscheint Anfang 2027

- Das Sci-Fi-Actionspiel ehemaliger Mass Effect-Mitarbeiter erscheint Anfang 2027 South of Midnight - Release für PS5 und Switch 2 im Frühling 2026

- Release für PS5 und Switch 2 im Frühling 2026 Ontos - Das neue Spiel der Soma-Macher von Frictional Games kommt 2026 auf PS5, Xbox Series X/S und PC

- Das neue Spiel der Soma-Macher von Frictional Games kommt 2026 auf PS5, Xbox Series X/S und PC The Order of the Sinking Star - Das neue Spiel von The Witness-Entwickler Jonathan Blow erscheint 2026 und soll eintausend Puzzles beinhalten

- Das neue Spiel von The Witness-Entwickler Jonathan Blow erscheint 2026 und soll eintausend Puzzles beinhalten LEGO Batman - Der Release wurde angekündigt. Am 29. Mai 2026 geht's los

1:48 Batman: Legacy of the Dark Knight - Das LEGO-Arkham hat einen Releasetermin

Invincible VS - Das neue Beat 'em Up erscheint am 30. April 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC

- Das neue Beat 'em Up erscheint am 30. April 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC Forest 3 - Nach The Forest und Sons of the Forest wurde der dritte Teil angekündigt

- Nach The Forest und Sons of the Forest wurde der dritte Teil angekündigt Where Winds Meet - Der DLC The Imperial Palace erscheint 2026

- Der DLC The Imperial Palace erscheint 2026 Total War: Warhammer 40k - Die Strategiereihe geht weiter und hat Stranger Things-Star David Harbour im Gepäck

- Die Strategiereihe geht weiter und hat Stranger Things-Star David Harbour im Gepäck Lords of the Fallen 2 - Release ist weiter 2026, aber erstmals gab's Gameplay zu sehen. Zudem gibt's für den Vorgänger noch ein finales Update

1:43 Lords of the Fallen 2: Das düstere Soulslike zeigt erstes Gameplay

Das waren die The Game Awards 2025. Wir hoffen wie immer, dass wir euch einen guten Überblick verschaffen konnten und sind schon richtig gespannt, welche Ankündigungen eure Highlights waren. Schreibt sie uns gerne in die Kommentare!