The Game Awards 2025: Das GOTY steht! Alle Gewinner in der Übersicht

Das sind die Gewinner der The Game Awards 2025.

Soeben wurden während der The Game Awards in insgesamt 29 Kategorien die besten Videospiele des Jahres gekürt. Hier im Artikel listen wir euch alle Sieger auf und verraten euch auch, welcher Titel sich Game of the Year 2025 nennen darf.

Das Game of the Year 2025 ist...

Clair Obscur: Expedition 33

Die weiteren Nominierten in der GOTY-Kategorie:

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance 2

Alle Gewinner der The Game Awards 2025

Die Gewinner aus der jeweiligen Kategorie haben wir fett markiert.

Beste Game Direction

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Hades 2

Split Fiction

Beste Story

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Kingdom Come: Deliverance 2

Silent Hill f

Beste Art Direction

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Ghost of Yotei

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Bester Soundtrack und Musik

Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin)

Hades 2 (Darren Korb)

Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)

Ghost of Yotei (Toma Otowa)

Death Stranding 2: On the Beach (Woodkid and Ludvig Forssell)

Bestes Audio-Design

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Silent Hill f

Beste Performance

Erika Ishii als Atsu in Ghost of Yotei

Charlie Cox als Gustave in Clair Obscur: Expedition 33

Jennifer English als Maelle in Clair Obscur: Expedition 33

Ben Starr als Verso in Clair Obscur: Expedition 33

Troy Baker als Indiana Jones in Indiana Jones und der Große Kreis

Kotatsu Kato als Hinako in Silent Hill f

Innovation im Bereich Barrierefreiheit

Assassin's Creed Shadows

Atomfall

Doom: The Dark Ages

EA Sports FC 26

South of Midnight

Games for Impact

Wanderstop

Lost Records: Bloom & Rage

Despelote

Consume Me

South of Midnight

Bestes Ongoing-Spiel

No Mans Sky

Fortnite

Marvel Rivals

Final Fantasy 14

Helldivers 2

Bester Community-Support

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 14

No Man’s Sky

Helldivers 2

Fortnite

Bestes Indiespiel

Clair Obscur: Expedition 33

Absolum

Blue Prince

Ball x Pit

Hollow Knight: Silksong

Hades 2

Bestes Indie-Debut

Clair Obscur: Expedition 33

Blue Prince

Despelote

Dispatch

Bestes Mobile-Spiel

Wuthering Waves

Persona 5 The Phantom X

Destiny: Rising

Sonic Rumble

Umamusume: Pretty Derby

Bestes VR/AR-Spiel

The Midnight Walk

Marvel Deadpool VR

Alien: Rogue Invasion

Arken Age

Ghost Town

Bestes Action-Spiel

Ninja Gaiden 4

Hades 2

Shinobi: Art of Vengeance

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Bestes Action-Adventure

Ghost of Yotei

Hollow Knight: Silksong

Split Fiction

Indiana Jones und der Große Kreis

Death Stranding 2: On The Beach

Bestes Rollenspiel

Clair Obscur: Expedition 33

Monster Hunter Wilds

Kingdom Come Deliverance 2

Avowed

The Outer Worlds 2

Bestes Fighting Game

Fatal Fury: City of the Wolves

Capcom Fighting Collection 2

2XKO

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Virtua Fighter 5 REVO World Stage

Bestes Familienspiel

Mario Kart World

Donkey Kong Bananza

LEGO Voyagers

Sonic Racing: CrossWorlds

LEGO Party

Split Fiction

Bestes Strategiespiel/Sim

Final Fantasy Tactics

Civilization 7

Jurassic World Evolution 3

Tempest Rising

The Alters

Two Point Museum

Bestes Sport/Rennspiel

Mario Kart World

EA Sports FC 26

F1 25

Sonic Racing: CrossWorlds

Rematch

Bestes Multiplayer-Spiel

Elden Ring: Nightreign

Battlefield 6

PEAK

ARC Raiders

Split Fiction

Beste Adaption

Devil May Cry

Splinter Cell: Deathwatch

The Last of Us Season 2

Until Dawn

A Minecraft Movie

Most Wanted 2026

007: First Light

Grand Theft Auto 6

Resident Evil: Requiem

The Witcher 4

Marvel’s Wolverine

Content Creator des Jahres

Caedrel

Kai Cenat

MoistCritikal

Sakura Miko

The Burnt Peanut

Bestes eSports-Spiel

Counter Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends Bang Bang

Valorant

Beste eSports-Athlet*in

Brawk

Chovy

F0rsaken

Kakeru

Menard

Zywoo

Bestes eSports-Team

Gen.G

NRG

Team Falcons

Team Liquid Ph

Team Vitality

Das waren alle Gewinner der diesjährigen The Game Awards und jetzt interessiert uns natürlich brennend, was ihr zum Game of the Year und den Siegern aus den einzelnen Kategorien sagt.

Seid ihr mit der Wahl grob einverstanden oder gibt es für euch einen großen Aufreger?