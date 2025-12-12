The Game Awards 2025: Das GOTY steht! Alle Gewinner in der Übersicht

Wir listen euch alle Gewinner in den insgesamt 29 Kategorien auf und verraten auch, welches Spiel sich Game of the Year nennen darf.

Dennis Müller
12.12.2025 | 05:02 Uhr

Soeben wurden während der The Game Awards in insgesamt 29 Kategorien die besten Videospiele des Jahres gekürt. Hier im Artikel listen wir euch alle Sieger auf und verraten euch auch, welcher Titel sich Game of the Year 2025 nennen darf.

Alle Ankündigungen der Award-Show findet ihr ebenfalls auf GamePro.

Das Game of the Year 2025 ist...

Clair Obscur: Expedition 33

Video starten 12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Die weiteren Nominierten in der GOTY-Kategorie:

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance 2

Alle Gewinner der The Game Awards 2025

Die Gewinner aus der jeweiligen Kategorie haben wir fett markiert.

Beste Game Direction

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Hades 2
  • Split Fiction

Beste Story

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Silent Hill f

Beste Art Direction

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Hades 2
  • Hollow Knight: Silksong

Bester Soundtrack und Musik

  • Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin)
  • Hades 2 (Darren Korb)
  • Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)
  • Ghost of Yotei (Toma Otowa)
  • Death Stranding 2: On the Beach (Woodkid and Ludvig Forssell)

Bestes Audio-Design

  • Battlefield 6
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Ghost of Yotei
  • Silent Hill f

Beste Performance

  • Erika Ishii als Atsu in Ghost of Yotei
  • Charlie Cox als Gustave in Clair Obscur: Expedition 33
  • Jennifer English als Maelle in Clair Obscur: Expedition 33
  • Ben Starr als Verso in Clair Obscur: Expedition 33
  • Troy Baker als Indiana Jones in Indiana Jones und der Große Kreis
  • Kotatsu Kato als Hinako in Silent Hill f

Innovation im Bereich Barrierefreiheit

  • Assassin's Creed Shadows
  • Atomfall
  • Doom: The Dark Ages
  • EA Sports FC 26
  • South of Midnight

Games for Impact

  • Wanderstop
  • Lost Records: Bloom & Rage
  • Despelote
  • Consume Me
  • South of Midnight

Bestes Ongoing-Spiel

  • No Mans Sky 
  • Fortnite 
  • Marvel Rivals
  • Final Fantasy 14 
  • Helldivers 2 

Bester Community-Support

  • Baldur’s Gate 3
  • Final Fantasy 14
  • No Man’s Sky
  • Helldivers 2
  • Fortnite

Bestes Indiespiel

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Absolum
  • Blue Prince
  • Ball x Pit
  • Hollow Knight: Silksong
  • Hades 2

Bestes Indie-Debut

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Blue Prince
  • Despelote
  • Dispatch

Bestes Mobile-Spiel

  • Wuthering Waves
  • Persona 5 The Phantom X
  • Destiny: Rising
  • Sonic Rumble
  • Umamusume: Pretty Derby

Bestes VR/AR-Spiel

  • The Midnight Walk
  • Marvel Deadpool VR
  • Alien: Rogue Invasion
  • Arken Age
  • Ghost Town

Bestes Action-Spiel

  • Ninja Gaiden 4
  • Hades 2
  • Shinobi: Art of Vengeance
  • Battlefield 6
  • Doom: The Dark Ages

Bestes Action-Adventure

  • Ghost of Yotei
  • Hollow Knight: Silksong
  • Split Fiction
  • Indiana Jones und der Große Kreis
  • Death Stranding 2: On The Beach

Bestes Rollenspiel

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Monster Hunter Wilds
  • Kingdom Come Deliverance 2
  • Avowed
  • The Outer Worlds 2

Bestes Fighting Game

  • Fatal Fury: City of the Wolves
  • Capcom Fighting Collection 2
  • 2XKO
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection
  • Virtua Fighter 5 REVO World Stage

Bestes Familienspiel

  • Mario Kart World
  • Donkey Kong Bananza
  • LEGO Voyagers
  • Sonic Racing: CrossWorlds
  • LEGO Party
  • Split Fiction

Bestes Strategiespiel/Sim

  • Final Fantasy Tactics
  • Civilization 7
  • Jurassic World Evolution 3
  • Tempest Rising
  • The Alters
  • Two Point Museum

Bestes Sport/Rennspiel

  • Mario Kart World
  • EA Sports FC 26
  • F1 25
  • Sonic Racing: CrossWorlds
  • Rematch

Bestes Multiplayer-Spiel

  • Elden Ring: Nightreign
  • Battlefield 6
  • PEAK
  • ARC Raiders
  • Split Fiction

Beste Adaption

  • Devil May Cry
  • Splinter Cell: Deathwatch
  • The Last of Us Season 2
  • Until Dawn
  • A Minecraft Movie

Most Wanted 2026

  • 007: First Light
  • Grand Theft Auto 6
  • Resident Evil: Requiem
  • The Witcher 4
  • Marvel’s Wolverine

Content Creator des Jahres

  • Caedrel
  • Kai Cenat
  • MoistCritikal
  • Sakura Miko
  • The Burnt Peanut

Bestes eSports-Spiel

  • Counter Strike 2
  • Dota 2
  • League of Legends
  • Mobile Legends Bang Bang
  • Valorant

Beste eSports-Athlet*in

  • Brawk
  • Chovy
  • F0rsaken
  • Kakeru
  • Menard
  • Zywoo

Bestes eSports-Team

  • Gen.G
  • NRG
  • Team Falcons
  • Team Liquid Ph
  • Team Vitality

Das waren alle Gewinner der diesjährigen The Game Awards und jetzt interessiert uns natürlich brennend, was ihr zum Game of the Year und den Siegern aus den einzelnen Kategorien sagt.

Seid ihr mit der Wahl grob einverstanden oder gibt es für euch einen großen Aufreger?

