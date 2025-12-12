The Game Awards 2025: Das GOTY steht! Alle Gewinner in der Übersicht

Soeben wurden während der The Game Awards in insgesamt 29 Kategorien die besten Videospiele des Jahres gekürt. Hier im Artikel listen wir euch alle Sieger auf und verraten euch auch, welcher Titel sich Game of the Year 2025 nennen darf.
Alle Ankündigungen der Award-Show findet ihr ebenfalls auf GamePro.
Das Game of the Year 2025 ist...
Clair Obscur: Expedition 33
Die weiteren Nominierten in der GOTY-Kategorie:
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance 2
Alle Gewinner der The Game Awards 2025
Die Gewinner aus der jeweiligen Kategorie haben wir fett markiert.
Beste Game Direction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Split Fiction
Beste Story
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Silent Hill f
Beste Art Direction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Bester Soundtrack und Musik
- Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin)
- Hades 2 (Darren Korb)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)
- Ghost of Yotei (Toma Otowa)
- Death Stranding 2: On the Beach (Woodkid and Ludvig Forssell)
Bestes Audio-Design
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f
Beste Performance
- Erika Ishii als Atsu in Ghost of Yotei
- Charlie Cox als Gustave in Clair Obscur: Expedition 33
- Jennifer English als Maelle in Clair Obscur: Expedition 33
- Ben Starr als Verso in Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker als Indiana Jones in Indiana Jones und der Große Kreis
- Kotatsu Kato als Hinako in Silent Hill f
Innovation im Bereich Barrierefreiheit
- Assassin's Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
Games for Impact
- Wanderstop
- Lost Records: Bloom & Rage
- Despelote
- Consume Me
- South of Midnight
Bestes Ongoing-Spiel
- No Mans Sky
- Fortnite
- Marvel Rivals
- Final Fantasy 14
- Helldivers 2
Bester Community-Support
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy 14
- No Man’s Sky
- Helldivers 2
- Fortnite
Bestes Indiespiel
- Clair Obscur: Expedition 33
- Absolum
- Blue Prince
- Ball x Pit
- Hollow Knight: Silksong
- Hades 2
Bestes Indie-Debut
- Clair Obscur: Expedition 33
- Blue Prince
- Despelote
- Dispatch
Bestes Mobile-Spiel
- Wuthering Waves
- Persona 5 The Phantom X
- Destiny: Rising
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
Bestes VR/AR-Spiel
- The Midnight Walk
- Marvel Deadpool VR
- Alien: Rogue Invasion
- Arken Age
- Ghost Town
Bestes Action-Spiel
- Ninja Gaiden 4
- Hades 2
- Shinobi: Art of Vengeance
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
Bestes Action-Adventure
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
- Indiana Jones und der Große Kreis
- Death Stranding 2: On The Beach
Bestes Rollenspiel
- Clair Obscur: Expedition 33
- Monster Hunter Wilds
- Kingdom Come Deliverance 2
- Avowed
- The Outer Worlds 2
Bestes Fighting Game
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Capcom Fighting Collection 2
- 2XKO
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 REVO World Stage
Bestes Familienspiel
- Mario Kart World
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Voyagers
- Sonic Racing: CrossWorlds
- LEGO Party
- Split Fiction
Bestes Strategiespiel/Sim
- Final Fantasy Tactics
- Civilization 7
- Jurassic World Evolution 3
- Tempest Rising
- The Alters
- Two Point Museum
Bestes Sport/Rennspiel
- Mario Kart World
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Rematch
Bestes Multiplayer-Spiel
- Elden Ring: Nightreign
- Battlefield 6
- PEAK
- ARC Raiders
- Split Fiction
Beste Adaption
- Devil May Cry
- Splinter Cell: Deathwatch
- The Last of Us Season 2
- Until Dawn
- A Minecraft Movie
Most Wanted 2026
- 007: First Light
- Grand Theft Auto 6
- Resident Evil: Requiem
- The Witcher 4
- Marvel’s Wolverine
Content Creator des Jahres
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCritikal
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Bestes eSports-Spiel
- Counter Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends Bang Bang
- Valorant
Beste eSports-Athlet*in
- Brawk
- Chovy
- F0rsaken
- Kakeru
- Menard
- Zywoo
Bestes eSports-Team
- Gen.G
- NRG
- Team Falcons
- Team Liquid Ph
- Team Vitality
Das waren alle Gewinner der diesjährigen The Game Awards und jetzt interessiert uns natürlich brennend, was ihr zum Game of the Year und den Siegern aus den einzelnen Kategorien sagt.
Seid ihr mit der Wahl grob einverstanden oder gibt es für euch einen großen Aufreger?
