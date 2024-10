Tomb Raider-Serie: Amazon sucht eine neue Lara Croft und hat sie vielleicht schon in einem Game of Thrones-Star gefunden

Wer spielt die nächste Lara Croft?

Amazon werkelt weiter fleißig an Videospielverfilmungen, darunter auch eine Live-Action-Serie zu Tomb Raider. In der Vergangenheit schlüpften die Schauspielerinnen Angelina Jolie und Alicia Vikander bereits für Kinofilme in die Rolle der britischen Archäologin.

Wer diese Hauptrolle in der kommenden Amazon-Serie einnimmt, ist dagegen noch nicht bekannt. Allerdings sind bereits erste mutmaßliche Kandidatinnen durchgesickert, die Amazon im Auge hat.

Game of Thrones-Star steht für Laras Besetzung wohl weit oben auf der Liste

Wie Deadline exklusiv berichtet, hat Amazon MGM Studios bereits eine Liste mit Schauspielerinnen zusammengestellt, die für die Hauptrolle der Lara Croft in Frage kommen sollen, darunter:

Sophie Turner (Game of Thrones, X-Men)

(Game of Thrones, X-Men) Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody, Barbie)

(Bohemian Rhapsody, Barbie) Emma Corrin (Deadpool & Wolverine, The Crown)

(Deadpool & Wolverine, The Crown) Mackenzie Davis (Blade Runner 2049, Love, Death & Robots)

Den Quellen nach sollen Sophie Turner, die wir vor allem als Sansa Stark in Game of Thrones kennen, sowie Lucy Boyton (u.a. Bohemian Rhapsody) bereits für erste Probeläufe bereit sein.

Emma Corrin und Mackenzie Davis, die neben weitere Namen ebenfalls auf der Liste stehen sollen, werden angeblich nicht an den Tests teilnehmen. Das erweckt umso mehr den Eindruck, dass entweder Turner und Boynton das Rennen machen.

Um ein grobes Gefühl für die mögliche neue Lara zu bekommen, seht ihr hier die beiden Darstellerinnen (Turner oben rechts, Boynton unten rechts) neben einem Bild der Reboot-Lara:

Bislang nur Gerüchte: Nichtsdestotrotz hat das alles nichts zu sagen. Selbst wenn Deadlines Quellen Recht behalten und die Gerüchteküche sich vor allem um Turner und Boynton drehen, kann es immer noch passieren, dass keine der beiden die Rolle bekommt.

Betrachtet diese Informationen daher mit Vorsicht. Amazon MGM Studios hat sich bislang nicht offiziell dazu geäußert. Gegenüber Deadline lehnte ein Sprecher einen Kommentar dazu ab.

Nachdem wir zuerst Angelina Jolie in zwei Kinofilmen als Lara begleiten durften, übernahm Alicia Vikander die Rolle der Abenteurerin, ebenfalls in einem Kinofilm. Den Trailer dazu seht ihr hier nochmal:

Tomb Raider - Neuer Trailer zur Spiele-Verfilmung mit Alicia Vikander als Lara Croft

Da aktuell der Casting-Prozess anzulaufen scheint, befindet sich die Live-Action-Serie zu Tomb Raider folglich in einer frühen Produktionsphase. Entsprechend begrenzt sind auch die offiziellen Informationen zur Serie, die nach längeren Gerüchten diesen Mai offiziell angekündigt wurde.

Während wir weder klare Ansagen zur Story, dem Cast oder Ausstrahlungstermin haben, wissen wir immerhin, dass die Serie bei Amazon Prime anlaufen wird. Phoebe Waller-Bridge, die wir als Schauspielerin und Produzentin der Serie Fleabag kennen, wird Autorin und Executive Producer der Tomb Raider-Serie sein.

Tomb Raider-Fans dürfen sich freuen

Nicht nur bei Amazon tut sich etwas, wenn es um Tomb Raider geht. Erst kürzlich hat Netflix mit Tomb Raider: The Legend of Lara Croft die erste Staffel einer Animationsserie veröffentlicht, die an die letzten drei Videospiele anknüpft. Staffel 2 wurde bereits bestätigt.

Tomb Raider-Serie: Laras neues Abenteuer auf Netflix hat einen Starttermin

Weitere Spiel sind ebenfalls in Arbeit. Nachdem die ersten drei originalen Tomb Raider-Spiele als Remaster-Bundle neu veröffentlicht wurden, sollen auch Teil 4, 5 und 6 überarbeitet werden. Ein ganze neuer Teil darf natürlich auch nicht fehlen. Crystal Dynamics werkelt aktuell an einem neuen storybasierten Singleplayer-Abenteuer mit unserer liebsten Archäologin. Alles, was wir bislang dazu wissen, lest ihr hier:

Bis das neue Spiel, Staffel 2 der Animationsserie sowie letztendlich auch die Live-Action-Serie an den Start gehen, werden wir uns aber noch etwas gedulden müssen. Trotzdem gibt es eine Menge, auf das sich Tomb Raider-Fans zukünftig freuen können.

Was sagt ihr zu der möglichen Besetzung von Lara Croft in der Amazon-Live-Action-Serie? Habt ihr vielleicht noch weitere Vorschläge?