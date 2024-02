Alles zum neuen Tomb Raider: Release, Gameplay, Story und mehr

Hier findet ihr alle bekannten Infos zum neuen Tomb Raider.

Nachdem jüngst Tomb Raider 1-3 Remastered veröffentlicht wurden, stellt sich jetzt natürlich die Frage nach dem nächsten großen Ableger mit unserer liebsten Archäologin in der Hauptrolle. Hier im Artikel wollen wir für euch alle offiziellen Infos zum Action-Adventure von Entwickler Crystal Dynamics zusammentragen.

Wichtige Info: Der Artikel wird fortlaufend nach Erhalt neuer Informationen aktualisiert. Ihr seid hier was das neue Tomb Raider anbelangt also immer auf dem aktuellen Stand.

Release und Entwicklung – Wie steht es um das neue Tomb Raider?

Erstmals angekündigt wurde der neue Ableger von Entwickler Crystal Dynamics während des State of Unreal-Events im April 2022. Amazon Games, welche die Arbeit am Spiel unterstützen und Tomb Raider global publishen, spricht vom bisher "größten Ableger" der Reihe – der in der Unreal Engine 5 entwickelt wird.

Enthüllung: April 2022

April 2022 Release : unbekannt

: unbekannt Plattformen: unbekannt

Einschätzung: Nach dem Verkauf von Crystal Dynamics an die Embracer Group wurde davon ausgegangen, dass sich der Ableger zur Ankündigung noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Es kann daher sehr gut sein, dass das Action-Adventure frühestens 2025 erscheint.

Hier im Video besprechen wir unter anderem die Zukunft der Reihe ohne Square Enix:

21:08 Tomb Raider, Thief & Co. geht's ohne Square Enix besser! - Oder doch nicht?

Preis – Wie teuer wird Tomb Raider?

Wie oben erwähnt, wird der neue Ableger als bislang größter der Reihe bezeichnet und fällt daher unter die Preiskategorie eines modernen AAA-Spiels.

Preis für Standard: wohl 69,99 Euro bis 79,99 Euro

Gameplay – Diese Art Spiel erwartet euch

Viele Infos die das Gameplay betreffen sind noch nicht bekannt, jedoch kennen wir bereits das Grundgerüst.

So erwartet euch wie bei den letzten Hauptablegern (z.B. Rise of the Tomb Raider) ein storybasiertes Singleplayer-Spiel, in denen das Erkunden der Spielwelt und Rätsel eine große Rolle spielen sollen. Amazon Games sprach zudem von einer großen Vielfalt an Gegnern, die sich uns in den Weg stellen.

Hier erste Artworks der "neuen" Lara Croft":

Story – Worum geht's im neuen Tomb Raider?

Auch wenn es offensichtlich erscheinen mag, wir bekommen es beim neuen Ableger mit keinem Spin-Off zu tun, sondern mit einem Action-Adventure, indem die Geschichte einer "selbstbewussten und multidimensionalen" Lara Croft fortgeführt wird – also einer erwachseneren Lara als im Reboot von 2016.

Zwar ist es durchaus möglich, dass das Spiel an die Ereignisse aus Shadow of the Tomb Raider anknüpft, bestätigt wurde dieser Punkt allerdings noch nicht.

Was meint ihr, wird sich das Spiel stark an der Reboot-Trilogie orientieren oder erwartet ihr einen ganz neuen Kniff oder gar eine Rückbesinnung auf die klassische Lara?