Über 400 Tonies im Sale: MediaMarkt startet riesige Aktion und macht Top-Tonies richtig günstig!

Toniefiguren sind ein heißbegehrtes Gut: Auch bei uns daheim haben Tonies ein Zuhause. Jetzt hat MediaMarkt wieder eine starke Aktion am Laufen, die die Figuren von Tonie deutlich günstiger macht. Und ja, auch die beliebten!

GamePro Deals , Frederic Hamann
24.03.2026 | 06:44 Uhr


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Toniefiguren sind nicht immer ultrateuer: Bei Sale-Aktionen könnt ihr einige Euros sparen, so wie jetzt. Toniefiguren sind nicht immer ultrateuer: Bei Sale-Aktionen könnt ihr einige Euros sparen, so wie jetzt.

Ich stöbere gerade selber schon seit einer halben Stunde im Shop von MediaMarkt und habe tatsächlich auch selbst einige Tonies in den Warenkorb gelegt: Aktuell gibt's eine riesige Aktion mit über 400 (!) Tonies im Angebot.

Das Spannende: Sogar einige der beliebtesten Tonies überhaupt sind mit dabei: Die Schlummerbande, Disney und Pixar oder seltene Tonies wie "Die Unendliche Geschichte" von Michael Ende.

Über 400 Tonies: Hier geht's zur gigantischen Aktion!

Selbst die besten Tonies mal günstiger: Winnie Puh, Schlummerbande, Disney & mehr!

Lasst uns direkt mal ohne Umschweife loslegen. Ich habe euch hier mal 10 spannende Tonies herausgesucht, die ich persönlich richtig gut finde.

  1. Schlummerbande - das Schlummerkrokodil (Einschlaf-Tonie)
  2. Lichterkinder: Einer der beliebtesten Lieder-Tonies überhaupt!
  3. Die Unendliche Geschichte: Tonie zum Kult-Klassiker von Michael Ende
  4. Schlummerbande - das Schlummerkrokodil (Einschlaf-Tonie)
  5. Toy Story-Tonie: Woody (Teil 1 als Hörspiel)
  6. Biene Maja - die allererste Geschichte ("Majas Geburt")
  7. Drachenzähmen Leicht Gemacht: Ohnezahn-Tonie
  8. Heavy Saurus: Der Rock-Song-Tonie für alle Metal-Kids!
  9. LET IT GOOOO: ELSA-Tonie - das Hörspiel zum Film Frozen
  10. Disneys "Oben" - der Tonie zum grandiosen Pixar-Film!

Die My First Tonies sind leider nicht in der Aktion inklusive. Dafür aber über 400 andere Tonies. Die My First Tonies sind leider nicht in der Aktion inklusive. Dafür aber über 400 andere Tonies.

Hier geht's direkt nochmal zu allen anderen Tonies in der Aktion!

Toniefiguren-Sale bei MediaMarkt: Wie funktioniert die 2 für 28€-Aktion?

In der aktuellen Aktion von MediaMarkt bekommt ihr zwei Tonies für 28 Euro. Das könnt ihr natürlich beliebig oft wiederholen. Legt dazu einfach alle teilnehmenden Tonies, die ihr euch wünscht, in den Warenkorb und geht zur Kasse. Dort wird der Rabatt automatisch verrechnet. Ihr müsst also keinen Coupon-Code eingeben.

Insgesamt nehmen 440 Tonies an der Aktion teil. Da ich als Elternteil das ewige Leid um sündhaft teure Tonies kenne, lautet mein Tipp: Nehmt wenn dann unbedingt die Toniefiguren, die normalerweise recht teuer oder häufig vergriffen sind. Das betrifft meist die bekanntesten Marken oder die Hype-Tonies.

Pokémon-Tonies 2026: Alle Infos zu Release von Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy

Mitte des Jahres sollen endlich die Pokémon-Tonies erscheinen. Im Sommer können wir endlich auch Pikachu hören. Mitte des Jahres sollen endlich die Pokémon-Tonies erscheinen. Im Sommer können wir endlich auch Pikachu hören.

It's happening! Die Pokémon Tonies sind offiziell bestätigt und entstehen aus einer Partnerschaft zwischen Tonies und The Pokémon Company International. Die ersten Figuren sollen im Sommer 2026 erscheinen.

Zum Start sind vier Pokémon Tonies angekündigt: Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy. Tonies spricht dabei ausdrücklich von neuen „Audio-First“-Abenteuern, also Inhalten, die speziell für das Hörformat der Toniebox entwickelt werden.

Die Pokémon sollen aber nicht alleine bleiben und kommen nicht nur als einzelne Figuren, sondern als größere Kooperation. Tonies hat bereits eine blitzgelbe Pokémon-Sonderedition der Toniebox 2 vorgestellt, die ebenfalls ab Sommer 2026 kommen soll. Die Pokémon Tonies und diese Sonderbox sind also Teil derselben großen Lizenzpartnerschaft. Und wir können uns sicher sein, dass bei einem Verkaufserfolg noch mehr auf uns wartet.

Hier geht's zu den 440 Tonies im Sale bei MediaMarkt!
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