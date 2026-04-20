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Wer braucht da noch ein neues Splinter Cell? Der Urvater aller Stealth-Spiele ist zurück – und das so schön wie noch nie!

Manchmal braucht es keinen Neuanfang, sondern einfach die perfekte Rückkehr. Mit Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Deluxe Edition bekommt ihr genau das: ein legendäres Spiel, neu gedacht und technisch auf ein völlig neues Level gehoben – SO muss sich Stealth anfühlen!

Simon Berger, GameStar Deals
20.04.2026 | 09:05 Uhr


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Ich bin jedes Mal Spitz auf Knopf, wenn ein neues Stealth-Spiel erscheint, auch dann wenn es sich um ein Remake handelt. Falls ihr wie ich mit Klassikern wie The Dark Project (Thief) oder den ersten Gehversuchen von Sam Fisher in Splinter Cell aufgewachsen seid, dann wisst ihr, dass das Stealth-Genre in den letzten Jahren leider ein wenig stiefmütterlich behandelt wurde.

Ich erinnere mich noch genau, wie ich damals mit schwitzigen Händen vor meinem Röhrenmonitor saß, in Thief jeden Lichtstrahl mied und hoffte, dass die Wache mich nicht hört. Oder die Perfektion der Licht-und-Schatten-Mechanik in Splinter Cell – das war pure Magie. Aber jetzt mal ehrlich: Wer braucht eigentlich noch ein neues Abenteuer mit Sam Fisher, wenn der wahre König der Infiltration mit einem Paukenschlag zurückkehrt? Die Rede ist natürlich von Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.

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Ein Fest für Stealth-Fans: MGS Delta in wunderschöner Unreal-Engine-Grafik neu erleben!

Mit Metal Gear Solid Delta (oder einfach Δ) führt uns Konami zurück zu den Wurzeln. Und ich meine nicht nur die spielerischen Wurzeln, sondern den absoluten Ursprung der gesamten Saga. Wir schreiben die 1960er Jahre. Der Kalte Krieg ist auf seinem absoluten Siedepunkt, die Weltmächte belauern sich gegenseitig und im Verborgenen werden Waffen entwickelt, die das Ende der Menschheit bedeuten könnten. Ihr schlüpft in die Rolle des Mannes, der später als Big Boss zur Legende werden sollte: Snake.

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Simon Berger
Simon Berger

Schon seit den ersten Raubzügen in Dark Project und dem markanten Surren von Sam Fishers Nachtsichtgerät schlägt Simons Herz für das lautlose Vorgehen aus den Schatten heraus. Als Stealth-Enthusiast der alten Schule schätzt er Taktik und heimliches Abwarten weit mehr als rohe Gewalt. In Metal Gear Solid Delta findet er die perfekte Dreifaltigkeit aus geschliffenem Gameplay, ergreifender Erzählweise und modernster Unreal-Engine-5-Grafik vor.

Survival statt Komfort: Stealth in seiner reinsten Form

Die Deluxe Edition bietet euch neben dem schicken Steelbook auch physische Goodies für echte Metal-Gear-Solid-Fans. Die Deluxe Edition bietet euch neben dem schicken Steelbook auch physische Goodies für echte Metal-Gear-Solid-Fans.

Was Snake Eater schon damals besonders gemacht hat, ist heute fast schon eine Seltenheit: echtes Survival. Ihr könnt euch nicht einfach blind durch Gegnerreihen ballern – ihr müsst abwarten, beobachten und jederzeit improvisieren.

Camouflage spielt eine zentrale Rolle. Je nach Umgebung passt ihr eure Tarnung an, schleicht euch durch hohes Gras oder verharrt regungslos im Schatten. Dazu kommen Nahkampf, Verhöre, Klettern und sogar das Jagen von Tieren, um zu überleben.

Deluxe Edition: Einzigartige Extras, die was hermachen

Wenn ihr euch für die Deluxe Edition entscheidet, bekommt ihr mehr als nur das Spiel selbst. Neben der Day-One-Edition mit zusätzlichen Inhalten gibt es ein exklusives Steelbook, einen hochwertigen Schlüsselanhänger aus Metall und Emaille, einen FOX-Unit-Aufnäher zum Aufbügeln und stilvolle Kunstkarten.

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