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Dieser deutsche Oldtimer bringt LEGO in Verlegenheit – sogar mit Teilen aus Metall!

Mattel mit Metall: Letztes Jahr gestartet und schon jetzt ein heißer Tipp für Klemmbaustein-Fans. Mattel Brick Shop bringt zusammen mit Hot Wheels richtig schicke Modellautos raus!

Profilbild von Benjamin Wlodek

Benjamin Wlodek
08.05.2026 | 16:26 Uhr


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Der ikonische dreizackige Stern ziert wie gewohnt den Kühlergrill dieses Mercedes-Benz 300 SL – aber er ist nicht aus Plastik! Der ikonische dreizackige Stern ziert wie gewohnt den Kühlergrill dieses Mercedes-Benz 300 SL – aber er ist nicht aus Plastik!

Mercedes-Benz ist wohl die ikonischste deutsche Automarke von allen, zumindest für mich Geschichte-Nerd, denn schließlich war es eine Maschine von Carl Benz, die als das erste Auto der Welt gilt. Seit dem selbstfahrenden Dreirad aus den 1880ern hat sich am Design der Automobile natürlich einiges getan.

Ein etwas späteres Stück Auto-Geschichte ist der Mercedes-Benz 300 SL, der ein absoluter Oldtimer-Klassiker ist. Von Mattel Brick Shop gibt es ein wunderschönes Modell dieses legendären Autos, aber sie machen einiges ganz anders als die Konkurrenz!

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Weitere Auto-Modelle von Mattel Brick Shop:

Mattel Brick Shop x Hot Wheels: Mercedes-Benz 300 SL

Schon wieder eine neue Klemmbausteinmarke? Der Spielzeug-Gigant Mattel ist schon lange im Brick-Business vertreten. Mit MEGA hat die USA einen eigenen Konkurrenten zu LEGO, aber mit dem Umzug der Pokémon-Lizenz zum dänischen Platzhirsch haben sie ihre größte Markenlizenz verloren.

Statt sich auf Kinder zu konzentrieren, versucht Mattel mit Brick Shop (MBS) und dem Namen Hot Wheels jetzt, die erwachsenen Auto-Liebhaber zu catchen, und man muss sagen: Das funktioniert, denn die Modelle sind wirklich verdammt hübsch!

Speed, Elite und Premium: Mattel Brick Shop liefert seine Auto-Modelle in drei Größen. Speed, Elite und Premium: Mattel Brick Shop liefert seine Auto-Modelle in drei Größen.

Mit bekannten Namen wie Cadillac, Corvette und Mercedes hat Mattel schon ein ordentliches Sortiment an Lizenzen für ihre Auto-Serie. Auch wenn die Marken gerade bei Autos mitunter das Wichtigste sind, sind es tatsächlich die Features der Sets, die sie von der Konkurrenz abheben.

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Massig Details, Teile aus Metall und eine kleine Hot Wheels-Karre

Das große MBS-Set, der Mercedes 300 SL, besteht aus 1600 Teilen, die größtenteils bedruckt sind. Optionale Aufkleber ermöglichen es, den Oldtimer wie ein Rennauto mit Sponsoren-Decals aussehen zu lassen, falls einem der cleane Look zu brav ist. Aber die Rennauto-Variante unterscheidet sich nicht nur anhand der Aufkleber, sondern auch mit anderen Teilen, wie zum Beispiel anderen Felgen, Scheinwerfern und mehr.

Beide Varianten sehen doch sehr unterschiedlich aus, obwohl es nur kleine Veränderungen sind. Beide Varianten sehen doch sehr unterschiedlich aus, obwohl es nur kleine Veränderungen sind.

Aber Aufkleber sind kein Feature, das die Aufmerksamkeit von Modellbauern bekommt. Die interessanteste Sache an dem Mercedes sind die hochdetaillierten Sonderteile, die teilweise aus Metall sind! Die Rückspiegel und Felgen geben dem ganzen Modell einfach einen extrem hochwertigen Look.

Diese Sonderteile lässt sich Mattel mit einer UVP von fast 140 Euro auch etwas kosten, aber beim aktuellen Rabatt ist die Preis-Leistung hier wirklich sehr gut!

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